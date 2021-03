Saltarse el confinamiento o romper con tu pareja, esa es la cuestión

Imaginemos que llevas mucho tiempo sin pareja, conoces a alguien que te gusta, todo funciona aparentemente bien, pero de repente, sin que ninguno haya hecho nada indebido, tienes que decidir si seguir con esta persona. Este es uno de los desafíos a los que se han tenido que enfrentar algunos de los que han tenido la mala suerte de encontrar una pareja durante las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia. Es la historia de la periodista Matilda Martín, quien se vio obligada a decidir si rompía las reglas y continuaba con una relación ilusionante que estaba comenzando o si, por el contrario, anteponía respetarlas a su interés personal. La pareja se conoció unos meses antes de que las restricciones en el Reino Unidos se impusiesen; todo parecía ir viento en popa, los dos estaban encantados y las dos horas en transporte que les separaban no eran un impedimento. Sin embargo, no contaban con que iban a tener que pelear contra otro enemigo: las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia. En esta coyuntura, tuvieron que elegir entre seguir con la relación o romper y el desenlace fue el menos deseado por ambos.

Begoña Arce, corresponsal en Reino Unido, se ha pasado esta tarde por 'La Ventana' para contarnos esta historia y para hacernos saber que no son solo los españoles los que se han saltado las restricciones. La corresponsal ha apuntado hacia el alto número de jóvenes que no viven juntos como explicación del poco respeto por el confinamiento. “Hay que tener en cuenta que en el Reino Unido el 40% de la gente no vive en pareja y ese porcentaje aumenta hasta el 71% entre la gente de entre 16 y 29 años. Eso ha hecho que se hayan multiplicado las citas en parques, supermercados, domicilios etc.”

Begoña ha explicado que hay quienes cuentan que sus amigos se han dividido en dos bandos: los que han dejado en suspenso las relaciones o los que se han seguido viendo de forma discreta. Esto ha provocado distintas emociones: hay quienes, a pesar de tener una edad avanzada y de la frustración por verse obligados a estar en casa, se han sentido como adolescentes con estas citas clandestinas, otros, en cambio, lo veían como una tragedia. "El gobierno tuvo una etapa en la que dejó las cosas a criterio de cada uno, pero luego lo declaró ilegal con lo cual creó un gran número de delincuentes, aunque a la inmensa mayoría no les pillaron”, ha comentado la corresponsal.

No todos corrieron la misma suerte. El caso más sonado fue el de Neil Ferguson, profesor del Imperial Collage y asesor del Gobierno, que tuvo que dimitir porque se conoció que su amante fue a verle en dos ocasiones durante el primer confinamiento. “Lo delató el Daily Mail y tuvo que dimitir como asesor, aunque otro asesor, Dominique Cummings, se fue por ahí y no solo no dimitió, sino que Boris Johnson justificó lo que había hecho”.

A pesar de que los datos no son los deseables, la corresponsal ha admitido que la gran mayoría de la población sí que ha respetado las medidas impuestas. “Ha habido un descenso de relaciones sexuales porque hay un indicador que lo delata: las enfermedades de transmisión sexual. Entre enero y mayo el número de diagnósticos de gonorrea descendió un 58% según la sanidad pública en Inglaterra.”