Eduardo Sáenz de Cabezón: "Las matemáticas trabajan para mejorar nuestra calidad de vida"

Una de las cosas que nos está demostrando esta pandemia es la importancia, no siempre reconocida, que tienen las matemáticas en nuestra vida. Detrás de cada decisión de confinar, de calcular los aforos, limitar la movilidad, establecer calendarios de vacunación o predecir el ritmo de los contagios hay números y fórmulas matemáticas. En el mes en el que se cumple, precisamente, un año del comienzo del confinamiento en España, arranca ‘Marzo Mates’, el mayor evento de divulgación de las Matemáticas que se ha celebrado nunca en España. Este acontecimiento llega, además, en un momento dulce para esta disciplina, tanto en el ámbito académico como en el laboral, en el que muchas empresas empiezan a rifarse a las nuevas promociones de graduados en esta materia.

‘Marzo mates’ es un proyecto que aboga por la divulgación a través de multitud de actividades, desde ‘scape rooms’ hasta papiroflexia o ajedrez, que cuenta con el apoya de toda la comunidad matemática española y que tiene como objetivo, en palabras de Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático y divulgador, “poner voz a las matemáticas en la conversación”. El lema de la edición de este año es toda una declaración de intenciones: “matemáticas para un mundo mejor”.

Y es que, en palabras de Saénz de Cabezón, “las matemáticas trabajan para mejorar nuestra calidad de vida en muchos campos”. El ejemplo que tenemos más a mano es, como no podía ser de otra manera, la salud: “desde el desarrollo de las vacunas hasta el control de la pandemia”. Las matemáticas y la ciencia, de hecho, son las dos caras de una misma moneda, y tal y como nos explica el matemático, en su disciplina también se da “la doble actividad de los científicos que hacen avances y la gente normal que se posiciona del lado del discurso científico”.

La educación matemática está cada vez más cotizada en una sociedad en la que lo digital tiene un papel fundamental. “Estar alfabetizado númericamente te ayuda a hacer un análisis acertado de la realidad”, explica Eduardo, que pone un ejemplo con el que todos podemos sentirnos identificados: “si yo sé lo que es un algoritmo y sé que las recomendaciones de internet se me dan por mis búsquedas anteriores y no porque ésa sea la verdad absoluta, entiendo mejor la realidad”.

Hasta hace muy poco se solía decir que los números no mienten. Sin embargo, en los últimos tiempos no han sido pocos los casos de manipulación de datos y estadísticas. Para Sáenz de Cabezón, no obstante, se trata de un mal menor, ya que “es más difícil mentir con números y, si tienes la formación adecuada, es fácil detectar esas manipulaciones”. Ante esta importancia paulatina de las matemáticas, por tanto, cuesta entender la ausencia de profesionales con esta formación entre las figuras políticas, una situación que intentan remediar iniciativas como ‘Ciencia en el congreso’. Esta ausencia, sin embargo, no se da en muchos otros campos. La tasa de paro entre los graduados en matemáticas es de menos de un 3% en los tres años siguientes al término de la carrera. Un éxito laboral dado por las empresas que buscan “personas entrenadas en el manejo de datos y en la resolución de problemas”.

El ajedrez, a las aulas

El colegio San Juan de la Cruz de León incorporará el ajedrez como asignatura obligatoria el próximo curso, dando cuenta de la popularidad que este deporte ha experimentado en los últimos meses. Según Ricardo González, su director, el ajedrez aporta “cosas difíciles de adquirir en la vida, como la concentración y la calma y, además, educa a sus practicantes en una serie de valores muy necesarios para la sociedad”.