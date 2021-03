Manuel Díaz 'El Cordobés': "Si consigo el abrazo de mi padre, dejo de torear"

Manuel Díaz 'El Cordobés' visita a Mara Torres esta madrugada para conversar a la luz de El Faro, al otro lado del estudio escucha atenta su mujer, Virginia Troconis, llora emocionada toda la entrevista, con cada pregunta y con cada respuesta. Este 'Presunto', seudónimo que decide utilizar al principio de esta conversación, que reconoce que lo define y lo ha definido toda su vida, visita el mar y los olores de su infancia. Ha sido siempre el "presunto hijo de Benito Manuel 'El Cordobés', eso lo ha acompañado y ha sido, y puede ser aún, el epicentro de este relato vital. La importancia de alguien que intenta contar su historia con perspectiva, pausa, entrega y sin perder la fe.

En esta conversación está su abuela, la persona que más lo protegió y que le preparaba merengue para merendar; su abuelo, que silbaba antes de llegar a casa para anunciar los regalos que le traía y su madre, que define como la fortaleza personificada, la mujer que supo hacer frente a la negación de la paternidad de su hijo por un personaje público en la España de los 70. "Pagó injustamente el pato de la deshonra", ha explicado. Este 'Presunto' reconoce el dolor que pudo sufrir, pero también que nunca le inculcó el odio ni el rencor para el que luego una prueba de ADN, muchos años después, certificó como su padre: Manuel Benítez 'El cordobés'.

Este Gatopardo es una persona que creyó en la justicia poética. Y en la verdad. El día que se enteró que el test determinaba un 99,9% de afinidad genética supo que había merecido la pena, estaba en el campo, se giró y se lo contó a una vaca. "Nunca he considerado que mi vida fuese un fallo. He ido creando la imagen de mi padre a retales por la falta que me hacía", ha explicado. De ahí construyó también una carrera como torero que reconoce hizo para dignificar a su madre. Ahora vuelve, pero sobre el horizonte visualiza ese café que siempre le pidió a su padre, que no pudo "separarse de su personaje" para acercarse a su persona. "Creo, aún así, que él sufrió mucho. No puedes obligar a alguien a que te quiera, pero las cosas hay que afrontarlas", ha explicado.

Piensa, como decimos, en ese abrazo. Sería lo que finalmente lo haría dejar el toreo, descansar y cerrar las preguntas (y heridas) abiertas. "Somos inquilinos de esta vida, tenemos que saber que no somos infinitos, valorar el tiempo, decidir con quien pasarlo y amar la vida", finaliza.