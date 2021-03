El exvicepresidente del FC Barcelona durante la presidencia de Josep María Bartomeu, Emili Rousaud, pasó por El Larguero tras la detención de Bartomeu, Óscar Grau y Jaume Masferrer, Romà Gómez Ponti.

"Desde un punto de vista humano, lamento la detención de las personas que están en comisaría porque las conozco personalmente. Conservo la presunción de inocencia de todas estas personas. Este caso que destapó la SER es algo que provoca mi dimisión y de otros cinco mandatarios", comenzó a explicar.

El expresidente explica qué provocó su dimisión, relacionada con el Barçagate. "Cuando me entero de este caso reviso el contrato con esta empresa, I3 Ventures, y compruebo que no ha pasado el control financiero del club. Ha evadido todos los controles financieros del club. Nos sentimos engañados y tomamos la decisión de dimitir"

"Yo le llegué a sugerir al presidente la conveniencia de adelantar las elecciones. Le dije 'oye, esto no es aceptable'. Esa solución no le gustó. En aquel momento había sido elegido dentro de la Junta como su sucesor para continuar su proyecto. Era el candidato continuista", relató.

"El socio no merece esto, merece saber la verdad"

Sobre qué dijo Bartomeu al preguntarle por el contrato de I3 Ventures que no había pasado el control financiero interno del club, Rousaud dijo que: "Bartomeu no dio explicación y eso nos llevó a decir 'este asunto no está claro, no sabemos quién ha contratado qué y por dónde ha circulado este contrato, nos parece inaceptable".

"Le dijimos que una buena solución era adelantar las elecciones. El socio no merece esto y merece saber toda la verdad, hay que poner luz en este asunto", añadió.

Respecto a cómo le ha afectado la detención de los directivos, Rousaud dijo que: "El socio se merece conocer la verdad: hay que poner luz en este asunto, pero hay que preservar la presunción de inocencia. No me lo esperaba. Conocía la investigación, pero no sabía que iba a llegar al punto de una intervención tan contundente de la policía".

"No me esperaba la detención de Bartomeu, no sabía que las fuerzas policiales iban a actuar de una forma tan contundente. Lamento que el club no haya colaborado con la Justicia. Un club como el Barça creo que está en la obligación de hacerlo".

Por último, Rousaud dijo respecto a las elecciones del Barça, que se celebrarán este domingo 7 de marzo, que "no sabe a quién va a votar".