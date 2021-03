Nadia Calviño, en 'Hora 25'

A la crisis sanitaria, se une la gravísima crisis económica. Después de casi un año desde que la estructura productiva en España se sumiera en un estado de hibernación y luego de funcionamiento a medio gas, casi un millón de personas siguen en un ERTE y el desempleo vuelve a cifras de 2016, más de cuatro millones de personas sin trabajo con una incidencia muy especial en la hostelería y turismo. Ante esto, el Gobierno ha anunciado ayudas a las empresas por valor de 11.000 millones de euros, aunque parece claro que no serán directas y está a la espera del grueso de los fondos europeos. En este clima tensionado de crisis económica, hablamos en 'Hora 25' con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Los datos no son positivos. Ya sabíamos que iban a ser así. Estamos en un momento en el que hay cierres importantes, hay sectores muy afectados y a nadie tiene que sorprender que estemos en un momento particularmente duro. La luz en la oscuridad es que estamos viendo una reducción de trabajadores en ERTE. A medida que se vayan reabriendo sectores, nos iremos recuperando.

La economía no puede funcionar bien si no tenemos vacunas. Es importante tener a una buena parte de la población vacunada. Esa tiene que ser nuestra prioridad y en ese sentido las noticias son positivas. Tenemos más personas con primera dosis de vacuna que los contagiados de COVID.

Vamos a ver qué decisiones se toman en los próximos días, las decisiones son de las CCAA. Todos somos conscientes de que la desescalada tiene que garantizarnos que no hay marcha atrás, tiene que ser con el máximo equilibrio. Cuando se empiezan a levantar las restricciones, la economía va recuperándose. Pero ya vemos la luz.

Los 11.000 millones

Créditos hemos estado dando desde marzo. Han sido claves para mantener la economía y sigue aumentando el volumen. Están garantizados por buena parte de los españoles. Cuando vimos que nos quedaba un periodo duro, ampliamos el ámbito de esos créditos para aliviar los costes de las empresas. No hacen falta más créditos. Hay que buscar los instrumentos más eficaces. Hay dos formas de conceder ayudas directas: a través de cheques o asumir los costes de los empresarios como los ERTE. Pagamos no solo a los trabajadores parados, sino también a quienes se reincorporan. Tenemos que seguir asegurándonos de que esas ayudas directas llegan y tienen el efecto deseado. Es un volumen sin precedentes de ayudas. 120.000 millones de créditos avalados para estos sectores por el sector público.

Las CCAA ya están dando ayudas directas y hemos transferido buena parte de los recursos. Ellas están más instruidas. Tenemos que ver cómo reforzar los balances de las empresas grandes y pequeñas. Hay que trabajar con los bancos para aliviar esa situación. La prioridad tiene que ser que cuando levantemos las restricciones las empresas puedan contratar, puedan invertir, tengan músculo. Eso es lo que significa resolver la solvencia empresarial. No hay ningún tipo de desacuerdo en el Gobierno.

Llevamos desde marzo dando ayudas directas, niego la mayor. No puede ser que consideremos que esto no son ayudas directas. España es el país que más porcentaje de recursos está cubriendo las necesidades como los ERTE. Hemos utilizado un tipo de instrumentos y ahora buscamos otros. El conjunto del Gobierno lo sabe. No me siento sola.

No me gusta concentrarme en un solo recurso que además es de último uso. Para algunas, puede ser que lo que dan las CCAA sea suficiente, en otros lugares el Estado tendrá que ayudar. Los bancos son los que saben mejor la situación de las empresas y qué tipo de instrumentos son más útiles. Desde marzo una de las cosas que más me siento orgullosa es que nos hemos ido tratando de anticipar a los problemas, hemos actuado sin cese. En otoño ampliamos los créditos.

Quita de la deuda

Hemos apoyado a nivel internacional todas las iniciativas del FMI. España es de los países más activos para encontrar formas de renegociación de la deuda, pero no es pertinente en el ámbito europeo. Nos distrae de lo importante que es apoyar el empleo, la situación de las familias.

Fondos europeos

Nuestro objetivo prioritario es crear empleo. Tendrán que estar dirigidos a esto.

El Ministerio de Hacienda está trabajando en el control del dinero público y en todo caso desde las instituciones europeas nos van a exigir esto.

La vivienda y su precio

No conozco el detalle de esa medida. Me imagino que está hecha con arreglo a la legalidad. Creo que el aumento del parque social de vivienda tiene que ser fundamental. El acceso a la vivienda es imprescindible para los jóvenes. Hace dos semanas el presidente firmó un acuerdo con la SAREB y un código de buenas prácticas con el sector financiero. Es un paso importante para reconstruir la vivienda social.

Este asunto de la vivienda no se resuelve poniendo en un decreto ley el precio no puede subir un 1%. No quiero dar la impresión de que hay una medida mágica que va a resolver los problemas de la vivienda. Lo que tenemos que ver es cuáles son los mejores instrumentos y quiénes están mejores situados para ello. Pero existe el compromiso del Gobierno de poner solución al alza de los precios desmesurados de la vivienda.