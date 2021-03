¿Cuestión de precios o de contenidos? Los grados de tres años se extinguen en las universidades españolas

El polémico 3+2 que aprobó el exministro de Educación, José Ignacio Wert, ha llegado a su fin. El Gobierno quiere vía decreto eliminar las carreras de tres años porque considera que no ofrecen el conocimiento general que debe tener toda enseñanza universitaria. Así, esa idea a la europea de hacer tres años de carrera y dos de máster a modo de especialización, se diluye en las pocas universidades que lo habían implantado. El modelo universitario que sigue primando en España es el 4+1, es decir, cuatro años de grado y uno de máster, alguno de ellos habilitante. Hablamos de ello en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

Jaume Casals, rector de la Universidad Pompeu Fabra, considera que en España "se ha optado por el sistema de cuatro años de carrera, en su momento casi que pedí un permiso a la CRUE para iniciar estudios de tres años porque nos parecía interesante mezclar ambos modelos". "España podría ser un lugar fantástico para concentrar muchos estudiantes de todo el mundo porque tenemos facilidades de todo tipo y unas universidades que no estoy seguro de que nos merezcamos, son muy buenas", explica. Por otra parte, apunta a que los grados de tres años son más inteligibles en otras partes del mundo.

"Para lo que es la calidad de los estudios y la visibilidad, qué van a hacer estos estudiantes con estos mismos títulos y si van a ser interpretables es todo un asunto", señala Casals. El rector entiende que "en España en general si debe haber un consenso entre universidades, la opinión generalizada es que el grado sea de cuatro años. La pregunta es por qué es excluyente. Qué importa que haya grados de diferentes créditos". Además, explica que de momento no va a ocurrir "nada" con los grados de tres años.

José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, explica que los grados de 180 créditos "no dejan de ser una excepción" porque la mayor parte son de 240. Él defiende que "los grados deben ser generalistas" y para alcanzar las competencias que luego exige un máster "se necesitan cuatro años". Por otra parte, apunta a que esto no quiere decir que las universidades "no cumplan esa función especializadora". "Hay muchos ejemplos en todo el mundo de grados que son de cuatro años, estos grados de tipo generalista necesitan cuatro años para adquirir todas las competencias necesarias", dice Pingarrón. Según él, la educación completa se obtendría en los mismos años, pero los grados deben ser "generalistas". Además, asegura que los estudiantes que estén cursando ahora mismo una carrera de tres años la podrán terminar sin problemas y luego se modificarán estos grados.