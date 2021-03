Las colas de la caridad son responsabilidad de todos

Esta mañana todavía resuenan las voces de los testimonios que escuchamos ayer de ciudadanos en las dolorosamente llamadas colas del hambre. Gente que hasta hace un año tenía un trabajo y un proyecto de vida y que ahora no tiene ni siquiera para comer o para pagar los pañales de sus niños. Se llaman colas del hambre, pero deberían llamarse colas de la caridad o de la solidaridad, porque se trata de esto, se trata de ayudar hasta donde el Estado no llega, en el estado recae la obligación de buscar soluciones a este tipo de situaciones, cuando no lo hace y cuando son las redes vecinales o las ONG las que se encargan de la ayuda. De lo que estamos hablando es de caridad.

Cualquier Gobierno debería preocuparse por ello. Es verdad que el Ejecutivo de coalición intentó extender una red social desde el inicio de la pandemia para que sus efectos económicos en las familias se amortiguaran, pero es evidente que es una red insuficiente. El Ingreso Mínimo Vital se presentó como un gran logro, fruto de un consenso necesario. Pero a estas alturas de la pandemia es evidente que no está funcionando, hoy podremos escucharlo en la segunda parte del reportaje de Nicolás Castellano. La farragosa burocracia, la lentitud en la respuesta son escollos que las familias más necesitadas no pueden superar, su situación es de emergencia, sin tiempo para la respuesta.

Esta debería ser una de las prioridades políticas, pero de todos, tanta responsabilidad tiene quien desde el Gobierno no consigue hacer llegar las ayudas a los que las necesitan como los que utilizan las colas del hambre para hacer política partidista.

Que existan las colas de la caridad es responsabilidad de todos, y conseguir que desaparezcan es también responsabilidad de todos. Si en un contexto de pandemia, de un desastre sanitario y económico sin precedentes han sido incapaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para esto dice muy poco de ellos. Y, además, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque utilizar la situación desesperada de la gente para hacer política solo alimenta los populismos y, desgraciadamente, ya sabemos en que se traduce esto.