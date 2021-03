José Carlos Ruiz: "Estamos en un proceso casi desesperado de búsqueda de nuestra identidad"

A veces el desánimo se puede apoderar de nosotros en momentos puntuales, pero ahora, después de esta pandemia, el desánimo parece que ha empezado a filtrarse a distintos aspectos de nuestra vida, a filtrarse por los poros de la identidad de mucha gente. Por eso hoy, al desánimo vamos a echarle mucha filosofía a través del último libro que acaba de publicar nuestro filósofo de cabecera, José Carlos Ruiz.

‘Filosofía ante el desánimo’ llega a las librerías como una obra que versa sobre cuestiones filosóficas cotidianas en un tono didáctico, pero lo hace huyendo de la sombra de libro de autoayuda. Con este libro, José Carlos Ruiz no busca sentar cátedra, ni dar una receta mágica para que el desánimo abandone nuestras vidas. El propio autor lo califica como una especie de "GPS", un libro que pretende orientar, al mismo tiempo que refleja una serie de cuestiones claves desde el punto de vista de la filosofía.“Lo único que quiero apuntar son una serie de puntos cardinales: luego cada uno tiene que hacer su propio trayecto. La idea es que,al menos, tengamos una referencia cuando vamos construyendo el tema de la identidad, que me parece una piedra filosofal en el siglo XXI contra la que hay que combatir”.

El libro comenzó a escribirlo antes del confinamiento, pero el origen de este desánimo globalizado en nuestra sociedad viene de lejos, aunque la pandemia haya contribuido a extenderlo. Tal y como nos ha contado nuestro colaborador, las ideas a tratar en el libro estaban muy claras. “Después de un año y medio de trabajo, tenía muy claro que había que tocar una serie de pilares muy esenciales que ayuden a entender por dónde se puede filtrar el desánimo en esa construcción de la identidad”.

El filósofo reflexiona en el libro sobre la influencia del pensamiento crítico para crear una sociedad mejor. Este punto de vista le ha provocado ya un par de “guantazos” por parte de expertos en filosofía, pero José Carlos reconoce que es algo que no le sorprende. “Cuento con que no llegamos a esa cima intelectual de filosofía abstracta, pero no es de lo que se trata cuando se habla de filosofía en los medios de comunicación”. A pesar de estas críticas, son muchos los que agradecen las lecciones que el filósofo da en secciones como “Más platón, menos WhatsApp” en 'La Ventana' cada viernes. Andreu Buenafuente es uno de estos fans y ha destacado el trabajo del filosofo. “Me parece que es inmensa la labor que hace, aunque no se dé cuenta” y ha elogiado su capacidad para hacer de la filosofía, a priori un tema árido, un asunto más inteligible. Por su parte, Anne Igartiburu, ha destacado de él que "realiza una filosofía muy cercana que me llega mucho”.

En el libro se trata también el efecto de las pantallas a la hora de alterar nuestro modo de vida. Una vez que las pantallas comienzan a ser un elemento de construcción de la identidad, el filósofo considera que "es muy complicado no estar desorientado, porque estas perdiendo el anclaje por una especie de papel que tienes que interpretar”.Este tipo de conducta es la antesala de la época de exhibicionismo que vivimos, en la que a veces prima el hecho de contar algo por encima del disfrute en sí mismo. "Me parece que hemos entrado en una especie de necesidad de consumir experiencias de manera voraz con el objetivo solamente de publicarla y pasar a la siguiente".

Para tratar de corregir este incipiente modo de vida, nuestro colaborador aboga por desarrollar una pedagogía de las redes sociales. "Si buscamos experiencias y encuentras una que te gusta, ¿por qué no la repites? La repetición se ha convertido en un estigma social que hace que no vuelvas a una experiencia porque consideras que estás perdiéndote otras nuevas".