La investigación del 'Barçagate', escándalo de las redes sociales del Fútbol Club Barcelona que destapó el año pasado SER Catalunya, sigue dando mucho que hablar en las últimas horas.

La noticia que destapamos en @La_SER generó mucha tensión dentro del Barça.



Y se va haciendo pública.



Leed el mensaje de uno de los responsables de comunicación del Barça en su instagram. 😳



Por si hay dudas, José Manuel LÁZARO se refiere a Jaume MASFERRER. pic.twitter.com/1iRjPKu7HZ — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) March 3, 2021

Este lunes Josep María Bartomeu, expresidente azulgrana, fue detenido como parte de la investigación junto a Jaume Masferrer, Óscar Grau y Román Gómez Ponti. El expresidente fue puesto en libertad con cargos este mismo martes tras pasar la noche en comisaría junto a Masferrer.

Este miércoles, José Manuel Lázaro, uno de los responsables de la comunicación del Barça, ha utilizado sus redes sociales para ofrecer su punto de vista y sus sensaciones tras este hecho que ha ensuciado la imagen del club catalán en los últimos meses. Tal y como ha contado Sique Rodríguez en 'Carrusel Deportivo', parte de este mensaje va dirigido a Jaume Masferrer.

"Es triste tener que vivir todo esto cuando te has dejado la vida y todo el esfuerzo en dignificar un trabajo y un escudo. Días muy tristes. Y aún preguntaba dónde estaba nuestro apoyo el día que explotó todo. La respuesta fue muy fácil... no te preguntes si lo hemos hecho o no. Pregúntate porque no lo hemos hecho. Aquí hay gente muy digna que se pone el escudo del club por encima de todo. Ni a esos se les ha respetado. Es la primera vez que me pronuncio públicamente como trabajador del club. Pero necesito hacerlo. El Club no se merece esto. Como dice el dicho... con quien niños se acuesta meado se levanta. IMPRESENTABLE. Visca el Barça siempre", escribió en su cuenta de Instagram.