El día que entró en vigor la Ley de Comstock

Los Estados Unidos siempre han tenido una relación complicada con el sexo. El 3 de marzo de 1873 fue uno de los días en los que lo dejó en evidencia. Ese día, el Congreso y el presidente Ulysses Grant, firmaron la entrada en vigor de las conocidas como Leyes Comstock. El nombre de las leyes fue puesto en honor a Anthony Comstock, presidente de la Sociedad para la Supresión del Vicio de Nueva York.

Fue un mal día para todos los americanos aficionados a la pornografía o a los juguetes sexuales, porque se prohibió el envío por correo de objetos que se pudieran considerar obscenos, así como los diseñados para el placer sexual. Pero la ley tuvo también una afectación más general al prohibir también el envío de preservativos o ningún tipo de anticonceptivo. Vamos, que ese 3 de marzo de 1873 marcó el inicio de una mala etapa para todos los que quisieran evitar un embarazo y no tuviesen ningún sitio de venta de preservativos a mano, que no era poca gente a finales del siglo XIX.

Pero, como acostumbra a pasar en Estados Unidos con las leyes absurdas, las leyes Comstock no fueron de corta duración. No fue hasta el año 1965 que se permitió que se enviaran preservativos o pastillas anticonceptivas por correos, cuando el país ya se habría llevado unos cuantos miles de embarazos no deseadas por gentileza del señor Comstock.