Patricia López Arnáiz: "Siento que la profesión me ha elegido"

Patricia López Arnáiz es una rara avis en el cine español. Su carrera se caracteriza por la tranquilidad, esa que le da su pueblo de Vitoria en el que sigue viviendo entre rodaje y rodaje, y entre entrevistas previas a los premios Goya, a los que está nominada a mejor actriz. Ya ha ganado el Forqué, el premio de los productores, y el Feroz, el premio de la prensa, ahora solo le queda el de la Academia de Cine que, de ganarlo, recogerá virtualmente.

"Es una pena, pero al menos se celebran. Sobre todo es que no sé qué haces si lo ganas, ¿a quién te abrazas? ¿Qué cara pones?", dice la actriz en esta entrevista en la Cadena SER. Su papel en Ane ha sido toda una revolución. "Es un personaje tan punki, que me encantaba", reconoce la actriz, que da vida a una madre vasca que busca a su hija desaparecida, en un pueblo de una Euskadi industrial, obrera y gris, en medio de la polémica por la construcción de la Y Vasca.

'Ane' ha sido un proyecto muy especial para todo el equipo. Una película pequeña en euskera, ópera prima de David Pérez Sañudo, con el que ya había trabajado en un corto. "El rodaje ha sido un vuelo de una intensidad alta, una experiencia muy real. Es un personaje tan bien escrito, ha sido muy satisfactorio, es un personaje que me ha vaciado, me ha atravesado, me ha empujado, me arrastraba él", explica.

Ha participado en la Trilogía de Baztán, de Dolores Redondo, e interpretó a una de la hijas de Unamuno, en la amenabariana Mientras dure la guerra y participó en El árbol de la sangre, de Julio Medem, pero López Arnáiz comenzó a ser un rostro conocido en el cine español gracias a las series de televisión. Primero en La otra mirada, con la que ganó el Ondas, donde interpretaba a una profesora de internado para señoritas. Después en La Peste, la serie de Alberto Rodríguez, donde era una aristócrata comprometida con las mujeres y con el arte.

Una carrera atípica que comenzaba hace diez años, pasados los 30, y de la que está disfrutando el momento. "Estoy conociendo una profesión, aparecen nuevas reflexiones y preguntas, está siendo un momento de cambio. Hay mogollón de mujeres directoras, guionistas..., eso ya es muy significativo de lo que puede pasar por las actrices. La carrera te elige, siento que la profesión me ha elegido, tú tienes unas cualidades que se van a acercar a unas cosas mejor que a otras si te dejas ayudar. También es una movida cuando tienes que elegir, cuando puedes entre diferentes proyectos, nadie te enseña a dibujar una carrera, vas prueba y error, así se aprende".

Pase lo que pase el próximo sábado en la gala de los Goya, la carrera de la actriz está en un gran momento. Acaba de terminar un rodaje y tiene varios proyectos en danza. Hará de alpinista esforzada en La cima, junto a Javier Rey; de policía en la serie Feria, investigando muertes cercanas a lo paranormal; de mujer deseosa de ser madre, en La hija, de Martín Cuenca, mano a mano con Javier Gutiérrez, y estrenará Mediterráneo, el filme sobre los cooperantes de Open Arms.