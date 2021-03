Más Verónica Echegui que nunca

Verónica Echegui mira, y vive, el mar con mucho respeto. Cuando acababa de conocer a su actual pareja, viajaron a Canarias y sufrió un susto que relata en esta entrevista y que casi le cuesta la vida. "Él me salvo", confiesa. Esta Gataparda, actriz nacida en Madrid, que anoche recibía un premio Feroz a mejor actriz de reparto en 'Explota explota' y que este domingo se postula a un premio Goya se presenta en esta entrevista de una manera en la que, seguramente, casi nadie la ha visto, o escuchado.

Elige 'Ushuaia' de seudónimo para esta media hora de conversación con Mara Torres y gracias a eso nos regala una historia única. Verónica Echegui visitó esa parte de la Patagonia argentina hace varios años y encontró en aquel una conexión que la acompaña hasta hoy. Esa parte de naturaleza la encuentra también dentro de sí misma. "Tengo un Ushuaia dentro de mí, un lugar tranquilo donde hace viento y que visito de vez en cuando para sentirme mejor", ha relatado.

Cuando esta Gataparda era niña jugaba a interpretar. Su predilección por esta profesión era visible ya en aquel momento cuando traía a sus amigos a casa y les hacía imitar a las telenovelas mientras los dirigía. Fue a un casting con nueve años y su madre la llevó de vuelta a casa, la frenó. "Le agradezco mucho que fuese consciente de que aquel no era el momento, aunque me doliese porque yo lo tenía clarísimo", ha explicado.

Lo que vino después fue, y es, la carrera de alguien que ha perseverado y trabajado en su pasión. Pero además, y lo que es casi más importante y que puede sacarse de esta conversación, ha madurado cuál era su manera de estar en el mundo y en la interpretación. Muchos de los oyentes la reconocerán por su papel en 'Yo soy la Juani', la película de Bigas Luna de 2006. Todo el éxito de después lo cambió todo, pero lo de antes es una historia fabulosa que es igual, o más, llamativa.

Verónica Echegui se planteó pasearse de forma continuada por Madrid porque le habían dicho que el director quería buscar a "alguien de la calle". No fue así, se puso un chándal amarillo y fue a un casting multitudinario. Allí se sentó y dijo "Yo soy la Juani porque esta es la historia de mi vida", y fuese cierto o no quien se sentaba enfrente en aquella prueba lo creyó, o quiso creerlo, y el papel fue suyo. Recuerda, se emociona con aquel momento vital, y canta aquella canción final de la película 'Como un mar eterno' de Hanna.

Aquel capítulo de su vida la hizo conocidísima para todo el mundo. Ese éxito tan repentino resonaba en su cabeza, que terminó por no disfrutar de aquel reconocimiento porque sentía que nada iba a ser suficiente. "No estaba preparada para asumirlo, estaba muy presionada, la primera por mí. Me fui a Londres a ordenar mi mente y trabajé como camarera", ha explicado. Es tan curiosa la imagen de la actriz que, en lo más alto de su carrera, decide dejarlo todo por el anonimato de un nueva ciudad.

A su vuelta puso su vida y su deseo de ser actriz en orden, lo saneó. Ahora Verónica Echegui reconoce que está en el momento más tranquilo y más dulce de su vida. Esa paz se transmite en su voz. Brillante para sus adentros y brillante para fuera en esta conversación íntima con Mara Torres.