Velasco Carballo rectifica en 'El Larguero': "Jamás dije que la acción de Lemar es roja, me he expresado mal"

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estuvo en El Larguero para charlar con Manu Carreño sobre todas las polémicas que se habían generado en torno al videoarbitraje (VAR).

La posible tarjeta roja a Lemar

Velasco Carballo aseguró en rueda de prensa este martes que la acción de Lemar contra el Villarreal era de "tarjeta roja". El futbolista francés fue finalmente amonestado con tarjeta amarilla por un codazo sobre Etienne Capoue que el árbitro del partido, De Burgos Bengoetxea, vio en segunda instancia en el VAR.

El presidente de los árbitros quiso "aclarar" en El Larguero que no quiso decir eso: "Hubo una confusión en las redes que me gustaría zanjar. En este tipo de jugadas, el árbitro es el que toma la primera decisión y la última. Él toma la decisión correcta. Yo trataba de decir que el VAR no puede tener la razón y el árbitro, que pita la contraria, también. Yo dije que nosotros le intentamos transmitir a los árbitros lo que nos parece, si es o no fuera de juego, por ejemplo", comenzó diciendo.

"El Comité Técnico se tiene que reunir y tomar una decisión final para los árbitros. Lo que pasa que en el ejemplo que he puesto jamás he tratado de decir que era roja o no, sino que cuando hay discrepancias el Comité tiene que decidir. He puesto el ejemplo con una tarjeta roja y no, quiero aclarar que me refería como ejemplo a un tipo de jugada. Aclarar la malinterpretación, porque me he expresado mal. Puse un ejemplo con la roja que no tenía que haber puesto", zanjó.

Velasco frente a Iturralde

Sobre nuestro comentarista Iturralde González, Velasco Carballo le dijo que es "historia del arbitraje" y era "muy bueno" sacando tarjetas rojas, aunque en otras cosas no tanto.

Iturralde le quiso leer unos datos: "De trece oportunidades manifiestas de gol, ocho son vía VAR y te han tenido que ayudar. De 27 rojas directas, 15 son vía VAR. ¿El 50% no son capaces de ver la tarjeta roja en el campo? Creo que el árbitro sabe que tiene una máquina que le puede ayudar y toma las decisiones más sencillas", le contestó.

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) interviene en la reunión de este martes / EFE

"Edu tenía fama en el colectivo de que era el que mejor en detectar las rojas", auguró Velasco Carballo. "En varios cursos, nosotros animamos a los árbitros a que amonesten cuando es una simulación, pero cuando sea certeza. Imagínate que le sacas tarjeta amarilla y a los 15 segundos recibes 'la llamada del ahorro'. Quedaría muy deteriorada la imagen de los árbitros", comentó.

Cambios de tarjetas tras el partido

Velasco Carballo no quiso valorar lo que ocurre a veces tras el partido. "Creo que el Comité de Árbitros no debe manifestarse sobre las decisiones del Comité organizador. Evidentemente, hay decisiones que nos agradan más y otras que nos agradan menos, pero si pedimos respeto para nosotros, cómo no vamos a ofrecer lo mismo para los órganos disciplinarios".

Sobre el nivel del arbitraje europeo, Velasco cree que los árbitros asistentes se vieron afectados por el VAR y se vieron en un nivel "un poquito menor" al que ellos tienen. "Ahora están en cifras espectaculares. En el caso de los árbitros, el VAR no les ha hecho peores. Algunos han tenido mejor y otros han tenido peor adaptación. El VAR a veces les hace menos buenos de lo que eran", admitió.

¿Los árbitros son ahora mejores?

El jefe de los arbitros detalló que ahora el arbitraje español es mucho mejor. "No tengo ninguna duda de que los 20 árbitros de Primera y los 22 de Segunda son mejores ahora que hace tres años cuando llegué de presidente, que es justo cuando entró el VAR", dijo.

Velasco responde a entrenadores

Velasco Carballo quiso responder al técnico José Luis Mendilibar (Eibar) para detallarle que cuando los árbitros están más de tres minutos revisando el VAR es porque están "mirando dos o tres jugadas a la vez".

A Manuel Pellegrini (Real Betis) le dijo que está de acuerdo con él: "El espíritu del VAR es que la primera y la última decisión la tiene que tomar el árbitro de campo". Y además, le respondió

Y al entrenador también Álvaro Cervera (Cádiz) le admitió que los árbitros "no son maleducados". "Los árbitros somos respetuosos con todo nuestro entorno y la crítica nos hace crecer, estamos a favor de la crítica", sentenció.

Balance arbitral

Velasco Carballo compareció junto al director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y los árbitros Carlos del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez, designados para los partidos de vuelta de semifinales de Copa del Rey, y entre todos realizaron balance arbitral cumplido el segundo tercio de la temporada 2020-21.

El árbitro recalcó que "cuando los árbitros no aciertan no es falta de criterio", sino que se trata "simplemente de errores", ya que "hay errores de los árbitros que no son evidentes y que el VAR no puede ni debe solucionar", al tiempo que ha criticado que "es de locos esperar que el VAR critique una decisión acertada del árbitro".

"El grado de acierto de los árbitros ha crecido y está siendo tan elevado que va a ser difícil repetir el éxito de esta temporada. El nivel de acierto de nuestros árbitros es brutal. El nivel actual del arbitraje español es el mejor que ha habido en la historia y tenemos un nivel arbitral de los mejores del mundo. Son los más demandados en todas las competiciones internacionales", afirmó.

En este sentido planteó la necesidad de "seguir haciendo pedagogía sobre las reglas de juego", aunque consideró que desde que funciona el VAR en el fútbol en general, no solo en España, hay más polémica que sin él, pese a que "el índice de aciertos -volvió a decir- es más grande que nunca".