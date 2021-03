Jordi Cruyff declaró en El Larguero a principios de febrero que su padre Johan habría votado a Joan Laporta en estas elecciones y que lo habría hecho tanto ahora como siempre. Este martes, Joan Laporta se emocionó al escucharlo en El Larguero, con Manu Carreño.

El candidato a la presidencia blaugrana apuntó que ya lo había oído y que es “lo que más me ha gustado de esta campaña”. “Eso y la lona”, añadió, entre risas.

“Lo tendremos siempre presente a Johan. Jordi también es una persona excepcional. ¿Si será mi director deportivo si ganamos? Con Jordi tenemos una comunicación muy fluida. ¿Que tiene cláusula en la SER? Bueno, pues ya hablaremos. Es un hombre que pide paso, se ha curtido y es una persona extraordinaria”, explicó Laporta.

Cuestionado sobre si considera que han sido clave en las elecciones tanto las declaraciones de Jordi Cruyff como la lona que colocó a escasos metros del Santiago Bernabéu con el mensaje ‘con ganas de volver a veros’, ha respondido: “Han sido dos hechos que han hecho su impacto y han tenido su relevancia, creo que han sido muy importantes en la campaña y en nuestro posicionamiento, aparte de todo lo que hemos trabajado”.

La emoción de Laporta

Sique Rodríguez se percató de la emoción de Joan Laporta mientras escuchaba las palabras de Jordi Cruyff y lo hizo saber: “¿Está emocionado? ¿Está llorando?”. Laporta admitió: “¿Se me ve? Pensaba que no se me veía. Estoy emocionado, pero de alegría”.