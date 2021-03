Joan Laporta, sobre el 'BarçaGate': "Sospecho que puede haber algo más"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta fue entrevistado en la noche de este martes por Manu Carreño en El Larguero. En un momento de la entrevista en el que hablaba del BarçaGate, dejó una frase que no ha dejado indiferente a nadie: “Sospecho que puede haber algo más”.

“Si me dijeras si aquí hay algo más te diría que sospecho que puede haber algo más, sí”, dijo. “Te estoy hablando por intuición, parece muy enrarecido todo este tema, no me parece un tema que se acabe solo con los hechos que han sido noticia. Me da la sensación de que puede haber algo más”, añadió.

Sin embargo, el expresidente y candidato a la presidencia resaltó que esta afirmación se trataba solo de una sensación: “No tengo una información ni contrastada ni fidedigna. Da la sensación…”.

Por último, expresó: “Me sorprende, me apena, me entristece que detengan al presidente del Barcelona y a ejecutivos del club. Fue un día triste que no ayuda en nada a la recuperación del club. Hay presunción de inocencia, hay que defender sobre todo la presunción de inocencia. Ahora, es muy impactante lo que ha pasado. Es la tercera vez que detienen y encarcelan a un presidente o expresdiente del Barça”.