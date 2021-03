Los inspectores de Hacienda lamentan poder investigar infracciones y no delitos: "Solo difiere el importe"

Ramsés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, no cree que la Agencia Tributaria haya actuado de forma distinta con el rey emérito a como lo hace con otros contribuyentes y ha asegurado en una entrevista concedida a Hora 14 que el colectivo al que representa está "muy molesto" con que la opinión pública haya culpado injustamente a la Agencia Tributaria.

"Es público y notorio que se han realizado actuaciones. Algún medio de comunicación ha publicado una fotografía de un informe remitido a los juzgados y eso acredita que se han realizado una investigación. También sabemos que se han hecho comisiones rogatorias y se ha obtenido información de cuentas bancarias en el extranjero. Todo eso, ¿quién lo ha hecho? La Agencia Tributaria", ha dicho.

Los inspectores de Hacienda ya propusieron en 2014 —sin éxito— llevar a cabo una reforma legislativa en 2014 que les permitieran investigar delitos fiscales. Antes las circunstancias actuales, Pérez Boga cree que siguen siendo oportunas: "Nunca vamos a perder la fe para que se modifiquen normas para que la Agencia Tributaria, que ya es muy eficiente, lo sea más".

"Cuando planteamos crear un organismo anticorrupción que asumiera también competencias de la Fiscalía en cuanto a delitos económicos, tanto de Policía como Guardia Civil, veíamos que tirábamos muy alto y que era un órgano muy potente y que requeriría reformas porque alteraba competencias de varios ministerios. Pero esa reforma hay que enmarcarla en esos años en la que nos despertábamos todos los días con un nuevo delito de corrupción", ha explicado.

"Por eso, simultáneamente, también proponíamos una medida menos agresiva pero muy razonable: que nos dejaran comprobar e investigar delitos fiscales, porque a todo el mundo le llama la atención que Hacienda puede regularizar a un contribuyente con una pequeña defraudación, y no para comprobar un delito fiscal, que no difiere en nada de una infracción administrativa salvo en el importe. Si supera los 120.000 euros, no tenemos competencias, porque son del juez. Eso no deja de ser una ineficacia del sistema, cuando la Agencia Tributaria es un órgano terriblemente especializado que ha atesorado una actuación intachable. Por lo menos, que nos dejen investigar en paralelo a la Fiscalía".