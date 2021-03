El testimonio de una bióloga ciega que ha perdido su plaza porque no le adaptan su puesto en los hospitales

Una bióloga ciega sacó la mejor nota en una plaza de Biólogo Interno Residente (BIR) pero ningún hospital ha adecuado el puesto de trabajo a las necesidades derivadas de su discapacidad visual. El Ministerio de Sanidad le ha denegado el derecho a la plaza y ya solo queda presentar recursos para revertir esta situación. Hablamos con Carmen Lafuente en 'Hora 25'.

Su situación personal



Por una parte estoy animada a continuar con la lucha porque yo la he ganado y tengo que tomar posesión de ella. Yo tengo un glaucoma congénito, para mí es difícil explicar cómo veo porque nunca he visto bien. Es como una miopía muy muy grave. Distingo a una mínima distancia.

Es una carrera que es difícil, pero con la buena voluntad de los profesores y mis ganas de realizar la carrera lo pude hacer perfectamente. Con los microscopios no podía ver bien, pero un profesor adaptó una cámara para que pudiera verlo en un ordenador y podía desenvolverme. Terminé mi carrera perfectamente y con buenas notas.

A mí siempre me han gustado las ciencias y en concreto el tema de Neurobiología. Esta tenía asignaturas interesantes y dije bueno, pues vamos a probar y efectivamente muy bien y no tuve ningún problema.

Los hechos

Para una oposición o prueba selectiva, un 7% tiene que estar reservado a personas con discapacidad. En este caso, había tres para que accedieran las personas con discapacidad a partir de un 33%. Saco la plaza en 2019, y el 27 de mayo tendría que haber tomado posesión en el hospital de Basurto. Ellos me dicen que no pueden adaptar el puesto de trabajo.

A mí me habría gustado estar algunos días en el laboratorio y ver si se podía hacer algo para adaptar mis circunstancias. Intenté trasladarme al Ramón y Cajal de Madrid, pero recibí negativas. Me denegaron el acceso a la especialización en inmunología, no tendría problema en cambiar la especialidad, yo quiero tomar posesión de la plaza y trabajar.

En Sanidad intentan cambiarme de especialidad y en noviembre recibo la pérdida de derechos de la plaza, planteo un recurso de alzada y su argumento es que no tengo las capacidades funcionales para acceder al puesto de trabajo. Un mes más tarde me reúno con el Ministerio de Sanidad y me comentan que el proceso está cerrado, que la resolución es firme y que si planteo más recursos se defenderán con la Abogacía del Estado. En Biología no conozco antecedentes, en Medicina sí que ha habido algunos.