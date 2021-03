La defensa de las infantas. Javier Ortega Smith ha aclarado que es una decisión legítima porque es una decisión personal y nos ha quitado un peso de encima, por un momento creímos que las habían atado a una silla. El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha dicho que las infantas no se han aprovechado de su condición porque viajar a Abu Dabi con escolta del Gobierno a visitar a tu padre el rey retirado es algo que podemos hacer cualquier español; si no lo hacemos es un problema nuestro, o de nuestros padres. Haber reinado. A la derecha la frase "se nos ofreció, y accedimos" no ha dado ninguna pista. El privilegio no es la orden de ser beneficiado, sino la posibilidad de serlo; uno puede acceder, o no. La frase "no se ha quedado ningún español sin vacuna" es tan patrióticamente tonta que no merece la pena comentarla. A mi juicio la única política que tiene razón es Rocío Monasterio, del partido Vox, que ha dicho que esto forma parte de una campaña contra la Corona. Tenía que decirse y se dijo.