Esta tarde, en la reunión de cada semana entre las comunidades y el ministerio de Sanidad, se abordará el debate sobre lo que hay que hacer en Semana Santa. Mantener las restricciones, sobre todo los cierres perimetrales, o levantar el pie y facilitar la movilidad. El ministerio de Sanidad, algunas autonomías y el sentido común lo tienen claro, hay que mantener los cierres perimetrales, impedir la movilidad entre comunidades. Pero en esta aproximación al consenso hay, como no, una excepción, la Comunidad de Madrid.

Madrid es ahora mismo, bueno sigue siendo ahora mismo, una de las comunidades con la incidencia de contagios más elevada de España, sigue siendo la comunidad con las restricciones más laxas, donde no se ha parado la actividad no esencial en ningún momento de esta tercera ola, y quiere ser también la que vaya a vivir la Semana Santa como si la pandemia hubiera terminado ya. Su presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo ayer que aspira a que estos días festivos ayuden a recuperar la economía y el alcalde de la ciudad, Martínez Almeida, pidió que no haya cierre perimetral.

Venga, como si en un año de pandemia no hubieran aprendido nada, como si los datos del paro de ayer no dejaran un mensaje bien claro. La tercera ola nos ha llevado a unos índices de paro que no se veían desde 2016. La relajación de las medidas en Navidad reactivó algo la economía, pero también nos empujaron a esa tercera ola que obligó a endurecer las restricciones, otra vez, con cierre de comercio y hostelería. Y es que esta es la realidad, el enfrentamiento salud economía en el que insiste irresponsablemente Díaz Ayuso solo tiene una respuesta: salud, porque sin ella la reactivación económica es imposible.

Pero insiste Ayuso en su discurso de que hay que ser sensible con la economía, ¿y la sensibilidad con la salud pública donde la deja? La operación ‘salvar la navidad’ no salvó la economía, incrementó la cifra de fallecidos y volvió a situar a los hospitales al borde del colapso, pero ahora Ayuso y Almeida quieren salvar la Semana Santa. Preparémonos para lo peor.