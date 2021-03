Alfredo Sanzol: "La fuerza del silencio está muy presente en la sociedad española"

Estamos en el teatro. En escena la habitación de un adolescente de 17 años, con un poster de los San Fermines del 99 y con Stan Kenton de fondo. Él empezará leyendo en alto, "como los griegos", y comenzará a imaginar sus propias historias. Ese joven soñará con escribir y dirigir más de 20 obras en 20 años. Afilará el humor y tirará de recuerdos. Se inspirará en las mujeres de su familia para crear Delicadas. Con su primer recuerdo y con el nacimiento de su hijo escribirá En la luna. Con la muerte de su padre La calma mágica. Y de su separación creará La Respiración. Imaginará ganar el Premio Nacional de Literatura dramática, el Premio Valle-Inclán de Teatro y ensayará sus muchos discursos de agradecimiento. Y al final de la función ese joven despertará de esa ensoñación y comenzará a cantar mientras su habitación cambia hasta convertirse en el despacho del Director del Centro Dramático Nacional.

Al escuchar estos fragmentos de su vida, Alfredo Sanzol reconoce que daría para una obra, pero asegura entre risas que lo dejaría en manos de otras personas.

Ahora, Sanzol estrena en El bar que se tragó a todos los españoles, la historia de Jorge Arizmendi, un joven cura navarro, en los años 60, que está esperando la dispensa papal para dejar atrás la sotana y decidir su propia vida. Una obra que reconoce estar inspirada en su padre, quien no les contó que fue cura antes de escaparse a un rancho en Texas, por lo que Alfredo se enteró a través de otra familiar que le enseñó una foto. "La función tiene algo de reivindicación de la verdad", añade el Director del Centro Dramático Nacional.

"La fuerza del silencio está muy presente en la sociedad española", indica Sanzol, quien cree que con "este tipo de obras" se devuelve la "dignidad" a historias que han estado enterradas por la "represión". "Estaba muy mal que una persona se saliera de sacerdote, él pensaba que nos protegía", zanja Alfredo Sanzol.

Asegura Sanzol que a su madre le encantaba el teatro, pero lamenta el abandono que sufrían "las provincias" teatralmente hablando en nuestro país. En este sentido, su primer recuerdo del teatro es en el gimnasio del colegio: "Cada actor llevaba sus muñecos y parecía que había 200 personas, esa magia se me quedó grabada". En cambio, su primer recuerdo de hacer teatro fue ya en el instituto con un taller de teatro: "Me subí al teatro y me di cuenta de que quería hacer esto. Me sentí pletórico", indica.