La polémica del día

Las infantas Elena y Cristina se han vacunado contra la covid en los Emiratos Árabes, según ha desvelado El Confidencial y ellas han reconocido. La infanta Elena ha justificado la cosa diciendo que “se lo ofrecieron y accedieron” para “tener un pasaporte sanitario” y poder visitar regularmente al padre. Y que en España “habrían esperado su turno”. ¡Solo faltaría! Las infantas ya no forman parte de la Familia Real, pero constitucionalmente siguen en la tercera y la sexta posición en el orden sucesorio y sería exigible que guardasen unas normas de conducta a la altura de la dignidad que, eventualmente, podrían ostentar y que no caducan ni se mitigan con la distancia. Y no parece de recibo aprovecharse de unos privilegios que otros españoles y españolas de su edad, que aguardan su turno para ser vacunados, no gozan.

También es polémica la reacción de algunos representantes políticos. El vicepresidente Iglesias ha manifestado que actitudes así “empujan el debate hacia un horizonte republicano”. Mientras, el portavoz del PP, Martínez Almeida, ha quitado hierro al asunto porque las infantas “no se han aprovechado de su condición ni se han colado ni le han quitado la vacuna a ningún español”. Deben de tener mucha confianza en sí mismos estas cuatro personas para creerse sus palabras. Porque hoy hay una inmensa mayoría de ciudadanos españoles legítimamente indignados, incapaces de tragar la justificación de las infantas y la indulgencia cortesana del portavoz del PP, como hay un buen número de republicanos convencidos que no creerán ni en sueños que un par de vacunas indebidas abrirán las puertas de la III República. Deberían esforzarse en medir más sus palabras, porque para eso, de momento, no hay vacunas ni aquí ni en Abu Dabi.