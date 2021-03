Una condena anulada demasiado tarde

Si habéis visto la película “En el nombre del padre”, la injusticia que vamos a recordar hoy os sonará. Corría el año 1976 y el IRA, el grupo terrorista de Irlanda del Norte, se estaba dedicando con gran intensidad a su cometido de sembrar el terror entre los británicos. El 5 de octubre de 1974, explotaron dos bombas en un pub de Guildford. Murieron cinco personas y decenas resultaron heridas de gravedad. Ante la presión de la opinión pública, la policía hizo más esfuerzos por encontrar culpables que por encontrar a los autores de verdad. Se detuvo a Gerry Conlon, un chico irlandés que se encontraba en Londres durante esas fechas y se le acusó, junto a tres amigos suyos, de ser el autor de la masacre. Bajo tortura, los tres acabaron confesando algo que no habían hecho, pero la policía no se contentó con eso. La tía de Gerry, Anne Maguire, que vivía en Londres, fue acusada de ser la fabricante de la bombas. Y no solo eso: su marido y dos de sus hijos, de 13 y 16 años, fueron detenidos con ella. Pese a que no se encontró ninguna prueba de esa supuesta fábrica de bombas, la policía afirmó haber encontrado nitroglicerina en unos guantes de Anne.

El 4 de marzo de 1976, Anne y su marido Patrick fueron condenados a 14 años de cárcel, y sus dos hijos adolescentes, a cuatro y cinco años. Su cuñado Giuseppe, que sólo había venido de Belfast para visitar a su hijo Gerry, fue condenado a 12 años. En 1991, el veredicto original fue anulado, pero ya era demasiado tarde. Los siete condenados habían cumplido sus penas, con una excepción: Giuseppe, que había muerto en la cárcel por un crimen que no había cometido.