'Raya y el último dragón': una guerrera sin príncipes ni canciones irrumpe en el universo Disney

El mundo de las princesas Disney está de vuelta. Aunque, bueno, quizá el término “princesa” ya no sea del todo adecuado. Sí, siguen siendo hijas de jefes o hijas de reyes, pero ahora son guerreras y heroínas, no mujeres que esperan al beso del príncipe azul para ser salvadas. Ahora las niñas no se sentirán diferentes por no querer llevar un vestido de princesa o por no desear a ningún príncipe, porque ahora sí tienen alguien en pantalla que les representa. Alguien que no canta para expresar sus sentimientos y alguien que protagoniza casi dos horas de película sin ninguna relación amorosa que le rodee. Simplemente unos cuantos aliados y una misión: salvar a su pueblo.

Sí, un poco tópico esto último, pero es que por muy revolucionario que sea, esto sigue siendo Disney. Sigue habiendo héroes y moraleja, eso no ha cambiado, pero Raya es un personaje que no habíamos visto hasta ahora. 'Frozen' abrió un nuevo camino: se ponía el ojo en el amor entre hermanas, pero seguían siendo dos princesas rodeadas de lujo cuales princesas. 'Vaiana' sí afianzó un poco más esa nueva ruta y, ahora, 'Raya y el último dragón' lo consolida. Decía una de sus guionistas, Adele Lim, que Raya es el personaje que le habría gustado ver en pantalla cuando tan solo era una niña en pleno crecimiento: “Cuando entré en contacto con ella por primera vez, mi hija tenía 9 años y, ya sabes, llevaba años disfrazándose de ninja para Halloween, así que me di cuenta de que ella era el reflejo femenino o la heroína que estaba buscando”.

La premisa de la película es sencilla. En Kumandra, una región inspirada en el sudeste asiático, los dragones se sacrificaron 500 años atrás para salvar a los humanos de unas fuerzas malignas. Esas fuerzas ahora están de vuelta y Raya deberá buscar al último dragón que queda para poder enfrentarse a ellas y salvar a todo su pueblo para que puedan volver a convivir en paz y armonía. Con sus pequeños matices, pero una historia muy propia de Disney que, de un modo u otro, hemos visto en más de una ocasión. Aún así, se agradece ese espíritu de cambio que desprenden sus creadores y ese atisbo de madurez que se ve a lo largo del film. Los niños la van a disfrutar, en especial gracias al personaje de Sisu, un dragón muy peculiar al que muy acertadamente pone voz Awkafina en su versión original. Y Sisu va a conectar con los más pequeños gracias a una gran animación que la convierte en un ser muy colorido y divertido (probablemente el mejor personaje de toda la película). Pero, desde guion, ya se han encargado de darle un trasfondo más adulto: “Raya está esperando que esta criatura mágica llegue y salve al mundo y en su lugar recibe a este personaje tan peculiar. Así que más allá de la gracia que Awkafina le da con su voz, lo que la hace especial es que debajo de esa diversión hay una sabiduría escondida. No es la heroína que esperas, pero ve lo mejor en las personas, ve el potencial de las personas, eso es lo que inspira a Raya al final”, señalaba Lim.

Y dentro de ese trasfondo, el mensaje o moraleja que lanzan desde la dirección y el guion va dirigido a un público no tan infantil, aunque, como siempre, será enriquecedor que los niños asimilen ese mensaje en pantalla que nos explicaba uno de sus directores, Carlos López Estrada: “Parece que estamos en un lugar de gran desconfianza y de gran hostilidad, donde a la gente le cuesta mucho conectar con otros que quizá no comparten su mismo punto de vista, así que creo que eso es algo que definitivamente era lo que más nos ilusionaba del proyecto: intentar establecer paralelismos entre lo que está pasando actualmente en nuestro país, en nuestro mundo, y buscar la manera de hacer que esta historia se sienta como algo muy oportuno y necesario para esas conversaciones que se tienen ahora sobre cómo nos va a costar poder enfrentarnos cara a cara con alguien que tiene una visión del mundo muy diferente a la nuestra”.

Queda claro que Raya es diferente y que, aunque técnicamente es una princesa al ser la hija del jefe de su pueblo, no la crearon considerándola como tal: “Siempre pensamos algo así como, ¿técnicamente es una princesa? Es decir, su padre era el jefe de verdad, pero creo que Raya se identifica más como una guerrera que como una princesa y, específicamente, como una guardiana de la gema del dragón, esa es toda su vida, para lo que se ha estado preparando durante años: para el momento que se ve al principio de la película cuando ella iguala a su padre en términos de ser esos guardianes. La parte de princesa, vale sí, técnicamente lo es, pero creo que es una pequeña similitud que comparte con su padre, creo que ambos se identifican más como guerreros”, señalaba su otro director, Don Hall, en entrevista con El Cine en la SER.

Más allá de los estrictamente cinematográfico, esta última apuesta de Disney viene con polémica servida. Se estrenará el viernes 5 de marzo de forma simultánea en cines y en Disney+ con Access Premium, pagando un coste adicional de 21,99 euros, y sorprende que las grandes cadenas como Yelmo o Cinesa no cuenten con ella en su cartelera. En cuanto a la plataforma, no será hasta el 4 de junio cuando la película esté disponible para todos los suscriptores de la misma sin ningún coste extra. Veremos qué resultados obtiene Disney con esta estrategia.