¿Quién es Jon Olivares, el 'Joxe Mari' de Patria?

Muchos lo conocerán por 'Joxe Mari', su personaje en Patria, pero, esta noche, el actor Jon Olivares entra en El Faro bajo el seudónimo de 'Olivo', tal y como le han llamado siempre los suyos. Viaja en los primeros minutos de esta conversación a sus mares: el cántabro y el canario. Y, sobre todo, a la persona que ilumina esta conversación, que la atraviesa de principio a fin, su abuela Jesusa. "Yo la llamaba 'Parrandas', siempre estaba de buen humor, era un ser especial. Mi madre y yo siempre decimos que había nacido en una época equivocada, que era una adelantada a su tiempo", ha explicado.

Hace ya varios años que murió pero de las palabras de Jon se destila una unión infranqueable, también por el paso de los años. "Una vez estaba rodando y me vino el olor a tinte y pensé: ¡Bua, mi abuela! Era su olor, la recuerdo tiñéndose el pelo en casa y el recuerdo se apoderó de mí", ha explicado. Jon lleva varios años dedicándose a la interpretación, especialmente en teatro, pero lo que ha pasado este año con el estreno de la adaptación audiovisual de la novela de Fernando Aramburu para HBO, 'Patria', lo ha cambiado todo.

En la ficción, que narra la vida de dos familias atravesadas por el drama de ETA en Euskadi, Jon da vida a 'Joxe Mari', el etarra de una de las familias que se ve envuelto en el asesinato que vertebra la historia original de Aramburu. Cuando lo llamaron para hacer el casting estaba ensayando teatro, le pidieron un book y no tenía, envió un vídeo prácticamente amateur en una función. Lo cogieron. "Aquel día que me dijeron que sí estaba enfermo en la cama, se me pasó la fiebre y todo", ha explicado. Desde entonces vive subido a una ola de novedades que intenta asimilar.

Pero antes de todo esto había miles de Jon habitando en este 'Olivo'. Cabe pensar que a veces somos lo fuimos en los veranos de nuestra infancia, de nuestra juventud. Este Gatopardo se cría en Osintxu, a varios kilómetros de Bergara, provincia de Guipuzkoa. Pero sus veranos eran en Canarias, todo lo opuesto a la vida compartida con su cuadrilla en ese pueblo vasco de cuatrocientos habitantes. Reconoce que esa dualidad fue fundamental para su manera de ver el mundo, para su múltiple identificación. El joven que se crío entre aquellas, pocas, casas, y entre el mar de las islas, un día vio con su madre a un niño con Síndrome de Down y le dijo: "¿Qué tiene se niño y cómo aprende? Yo quiero ser profesor de alguien así, quiero enseñarle". Años después consiguió dar clase y relata con ternura cómo cada mañana entraba en el aula con ganas de hacer de sus alumnos alguien mejor.

Es esta conversación la de alguien que esconde miles de vidas en una, que espera reencontrarse con su abuela en un faro, que acaba de abrir su carrera y está en ese momento en el que todo lo bueno está por llegar.