Carles Tusquets, en El Larguero: "Espero que el susto que se ha pegado Bartomeu se quede ahí"

El próximo domingo 7 de marzo el FC Barcelona vivirá una de las jornadas llamadas a ser históricas, con las elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva del club en un momento de pandemia, de crisis global en la entidad y con el futuro del Espai Barça y de Leo Messi en juego, y el deseo de Víctor Font, Toni Freixa y de Joan Laporta de hacer frente a esos retos.

Carles Tusquets, presidente de la Junta Gestora del Barça, ha estado en El Larguero con Manu Carreño tras ver a su club remontar a un Sevilla 3-0 en el Camp Nou y clasificarse para la final de la Copa del Rey.

"Yo continuaré yendo al campo como socio. A los tres candidatos les he visto bien, como unos aficionados más y esperando al domingo", comenzó diciendo.

Tusquets hizo balance sobre su etapa al frente del club y que acaba este fin de semana: "Estos cuatro meses se me han hecho largos en parte sí y en parte no; hemos aprovechado el tiempo para que el próximo presidente lo tenga un poquito más fácil o menos difícil".

Sobre el caso 'Barçagate', el presidente aseguró que habló con Bartomeu tras la detención: "He hablado con él hoy mismo para ver cómo estaba y ojalá que el susto que se ha pegado no pase de ahí", definió. "No voy a entrar en si es inocente o no Bartomeu, él es un buen hombre que se ha equivocado y acertado en algunas cosas y en otras, no. La Justicia lo dirá".

¿Lo mejor de estos meses en el cargo? "Los colaboradores y trabajadores que he tenido en el club, el cariño mutuo en un momento difícil preparando las elecciones que espero que sean modélicas. Hemos conseguido en unas elecciones levantar la prohibición del voto por correo con siete sedes", sentenció.