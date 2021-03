Sique Rodríguez: "Koeman ha puesto orden y ha recuperado rutinas que se habían perdido"

El Fútbol Club Barcelona logró este miércoles el pase a la final de la Copa del Rey con una remontada 'in extremis' en el Camp Nou ante el Sevilla. Piqué igualó la eliminatoria en el descuento, forzó la prórroga y ahí Braithwaite hizo el tanto decisivo que metió al Barça en la final.

Tras el partido, los miembros del Sanedrín de 'El Larguero' han ofrecido su punto de vista acerca del juego del Barcelona, la importancia de este resultado de cara a lo que resta de temporada y, también, sobre la polémica arbitral.

Antonio Romero: "Me parece que el Barcelona ha sido muy superior en la primera parte. Koeman ha sido valiente y Lopetegui rácano, ha salido pensando más en mantener el resultado que ir a por el Barcelona y al final no ha encontrado el premio".

Jesús Gallego: "El Barça ha sido mejor, lo ha buscado más, lo ha merecido, es un equipo que está en efervescencia y el Sevilla ha pecado de conservador y no ha podido. Creo que hoy el Barça ha ganado como equipo y que no ha sido el Barça del Messi salvador, es una victoria de equipo, que es en lo que ha crecido el Barça de Koeman".

Jordi Martí: "Hoy el Barça de Koeman ha marcado un punto de inflexión, que ya vi el otro día en el Pizjuán, y que tiene dos ramas: en querer ir a por el partido, en autoestima y orgullo, y creo ciertamente que el equipo está creciendo en lo futbolístico".

Lluís Flaquer: "Irreconocible este Barça comparado con el del Elche de hace siete días, es una metamorfosis que no tiene explicación alguna más allá del cambio de actitud y de dibujo".

Sique Rodríguez: "Koeman ha puesto orden y el equipo tiene al menos algo de alma. Ha jugado bien el Barça pero el fútbol son detalles: si Ter Stegen no para el penalti, lo normal es que en la final estuviese el Sevilla. Koeman ha recuperado rutinas que se habían perdido. Antes si el entrenamiento era a las 11.00 había jugadores que a las 11.03 salían riendo al campo, ahora eso es impensable. A mucha gente le sorprenderá pero como esta hay unas cuantas cosas más y hacen que el equipo esté más ordenado".

La polémica arbitral

Antonio Romero: "Creo que la segunda amarilla a Mingueza es indiscutible: es penalti y cartulina amarilla. En el fútbol de ahora la mano de Lenglet es mano y penalti. Lo que me parece más sorprendente de la acción ha sido ver al colegiado en primer plano decirle al de la sala VOR '¿qué hacemos?'. Vete a ver la jugada, no tienes que preguntarle al de la sala VOR que qué hacemos".

Jesús Gallego: "Esta es la mierda, con perdón, que ha traído el VAR. Esto antes nunca era mano y ni se discutía, ahora hay un pollo montado que ha traído el VAR. En el juego de antes no le habríamos dedicado ni 30 segundos, esto es lo que ha traído el VAR, más polémica innecesaria".

Jordi Martí: "Me inhibo, me siento incapaz, estoy perdido. Me cuesta entender cuando es mano y cuando no".

Lluís Flaquer: "Podría haber enseñado la segunda amarilla a Mingueza y lo de Lenglet no me parece penalti. Creo que el VAR se ha cargado lo poco que sabíamos de reglamento".