La nueva ola de despidos: 25.000 empleos en jaque

Tras un año de pandemia, la herramienta de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo empieza a quedarse corta y las empresas -grandes y pequeñas- comienzan a reducir sus plantillas. Es el caso de El Corte Inglés, por ejemplo, que ha anunciado el despido de 3.500 trabajadores, o de NH hoteles, que hará lo propio con otros 300 trabajadores, pero esta realidad no afecta solamente a los sectores del comercio y el turismo, los más golpeados por la pandemia, sino también a otros como la banca -donde el Santander reducirá el número de trabajadores en 3.572- o la industria, donde Airbus mantiene su reestructuración, que se cobrará 1220 puestos de trabajo. En total, más de 25.000 puestos de trabajo están en jaque en estos momentos, en que ya se vislumbra el final de la pandemia, pero a la que aún le quedan unos meses por delante, con las consabidas restricciones a la movilidad.

Y todo ello, en un contexto en que el número de parados ha alcanzado ya los 4 millones, y teniendo en cuenta que más de 900.000 trabajadores continúan adscritos a un ERTE.

“Creo que las cifras se quedan algo cortas, creo que es diferente la coyuntura de los sectores de turismo y hostelería, a la de distribución, que está en un momento de reconversión importante, con los cambios en el comercio digital, o la de la industria del automóvil, o también de la industria financiera en nuestro país. En el caso de la industria financiera, añadiría, en cosas que no se han hecho públicas pero que están sobre la mesa de los directores de estas compañías, en torno a 15.000 despidos más. No se sabe si durante este año, o durante este año y el siguiente, pero son cifras muy grandes las que podemos añadir aquí, por tanto, el panorama no es positivo” dice José Canseco, socio director de la consultora de Recursos Humanos The Human Touch, en Hora 25 de los Negocios.