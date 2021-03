Franco, sobre el 8M: "Lo que nos ha hecho tomar esta decisión es la acumulación de manifestaciones"

Hoy la Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido todas las concentraciones el 8 de marzo. El Gobierno argumenta que las posibles confluencias y los desplazamientos que se iban a ocasionar en un período de tiempo relativamente corto han sido las principales razones para suspenderlas. El delegado del Gobierno ha explicado que había convocadas hasta 104 manifestaciones, el 70% de las cuales era para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Por motivos de salud pública, se ha abortado cualquier posibilidad de concentración masiva en la calle.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reaccionado airadamente a la decisión de la Delegación del Gobierno. "Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe, pero esto no significa que no sepamos el señalamiento a las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria", ha explicado. Hablamos con José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid sobre esta decisión que no ha estado exenta de polémica.

¿Por qué el 'no'?

Lo que ha pasado es que ha habido una acumulación de concentraciones previstas. Solo entre domingo y lunes había 104 de manifestaciones, no que el número fuera de 500 personas por concentración. Había de todo tipo, había reivindicativas y de otro tipo que nada tenía que ver con el 8M. Lo hemos hecho desde el máximo rigor, teniendo en cuenta los recorridos, los lugares de celebración y dada la situación sanitaria de Madrid... tenemos las UCI por encima del 40%, hemos pedido informes a Sanidad y a la Policía y no es caprichosa ni contradictoria. Si alguien hay defensor de los derechos de la mujer es este delegado del Gobierno y este partido.

Las previsiones que hacíamos es que entre el domingo y el lunes nos habríamos encontrado en las calles 60.000 personas. Se trata de preservar la salud de los madrileños. Hay que buscar el sentido común y cuando parece que vemos luz a final del túnel no podemos permitirnos el lujo de hacer esto.

Manifestación el día 13 de marzo

No tengo conocimiento de que hayamos autorizado esa manifestación del día 13, pero si no hay acumulación y una serie de circunstancias, no vamos a prohibirla.

¿Por qué en otros sitios sí?

Si hay algún defensor de los derechos de la mujer y creo que yo y mi partido ha dado muestras de defender los derechos de la mujer más que nadie. El caso de Madrid no tiene nada que ver con el de Castilla y León en cuanto a incidencia. Hay otras organizaciones que convocan manifestaciones y también las hemos prohibido. Se trata de evitar que los días 7 y 8 no haya miles de personas en la calle porque no nos lo podemos permitir.

Habla el 8M

Julia Riesco es de la Comisión 8M y ella se muestra "sorprendida" por la decisión de la Delegación de Gobierno porque las movilizaciones feministas "estaban planteadas desde la más absoluta descentralización".

Estamos sorprendidas y la Delegación está prohibiendo un derecho básico, las manifestaciones iban a respetar las medidas sanitarias. Contemplábamos el riesgo para la salud, se han denegado concentraciones de 30-40 personas. Concentraciones en barrios y pueblos pedidas para no más personas. Nuestras movilizaciones estaban planteadas desde la más absoluta descentralización. Las feministas de cuidados sabemos mucho. Estaban pensadas para garantizar todas las medidas de seguridad en este contexto de pandemia.

Seguimos de reunión, las concentraciones han sido denegadas y seguimos pensado para tener soluciones imaginativas, bicicletadas, en los balcones, hay muchas fórmulas y el movimiento feminista es muy creativo. Ya partíamos de una situación de absoluta desigualdad. La temporalidad es mucho mayor para las mujeres. Ya estábamos en cifras por encima del 20% y sin embargo los ERTE nos han afectado más a nosotros. Se nos está negando reivindicar nuestros derechos. Seguiremos pensando en teñir Madrid de morado para exigir lo que necesitamos.