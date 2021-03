Voy a desenmascarar a todos, ha dicho el comisario Villarejo de regreso a la Audiencia Nacional. Lo ha hecho pocas horas después de abandonar la cárcel de Estremera y para declarar en dos de las líneas de investigación de las diversas que tiene abiertas y de las que también supuestamente tiene información, documentación y opinión.

Y como la expectación por todo lo que diga es alta y él lo sabe, se muestra tan dispuesto a lanzar advertencias y dardos mientras atiende cordialmente a los medios como a colaborar con la Justicia, como ha hecho toda su vida, según ha insistido. Dice que tiene voluntad de que se sepa todo, porque además ningún secreto aguanta el tiempo. Y así va alargando el listado de frases dignas de formar parte de los aforismos del año, que ya está encabezada por la antológica de ayer.

Las cloacas no generan mierda, la limpian. Una verdad a medias por estar condicionada sobre todo por la zona desde la que tú mires las alcantarillas. Si desde arriba, desde donde lanzas los restos, o desde abajo desde donde se recogen y canalizan. Al parecer, desde donde este policía que no se considera normal, ha trabajado durante años cobrando directamente de las empresas a las que ayudaba porque dice que no existían los fondos reservados y porque muchas veces esas empresas eran de interés estratégico de España. Tanto debían serlo que un grupo de políticos y empresarios andan nerviosos por lo que hicieron directamente o por lo que temen que encargaron en sus nombres. En cualquier caso, tarde o temprano todo se sabrá, pero no porque no hay mal que cien años dure, sino porque no hay bribón que no pase sus cuentas pendientes a quien, abusando de su poder, le depositó su confianza. Sus métodos ya conocidos parece que eran lo de menos.