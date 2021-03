La Unión Europea ha advertido a España de las altas tasas de temporalidad de su mercado de trabajo, y al hacerlo ha puesto el dedo donde nadie quiere verlo. Que quien no está en paro, es caduco, perecedero. La temporalidad convierte el mercado de trabajo en una ilusión: algo que ves, está ahí, aparentemente lo disfrutas si se disfruta algo con un sueldo así y, cuando quieres hacer planes de vida, ha desaparecido. Un puesto de trabajo debería ser algo parecido a un seguro de vida, no el seguro de seis meses o menos. Eso no es un trabajo, es un ir tirando a ninguna parte. El contrato temporal es la pieza endiablada del sistema que pretende hacer pasar un trabajo por un privilegio, de tal manera que cuando el trabajo es por unos pocos meses, parece que hay que agradecerlo como unas vacaciones. Una trampa. Una definición de la clase trabajadora: danos las gracias porque sean unas semanas, podría no ser ninguna. Usted, como los yogures, tiene fecha de caducidad. Si los comemos después de esa fecha, nos intoxicamos.