Ximo Puig, en Hoy por Hoy

Este jueves se debatirán en la comisión de Salud Pública los planes para Semana Santa para que la próxima semana se apruebe o no definitivamente un acuerdo común. Desde Sanidad, tal y como ha podido saber la Cadena SER, propondrán los cierres perimetrales de todas las comunidades autónomas y el no regreso de los universitarios a sus ciudades de origen. Además, el ministerio liderado por Carolina Darias defenderá también la imposición del toque de queda de 22:00 horas a 06:00 horas. En este sentido, ya hay comunidades y presidentes autonómicos que se han mostrado favorables a mantener restricciones con el objetivo de contener la pandemia y que no suceda lo mismo que en Navidad con una cuarta ola como consecuencia.

Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, es uno de esos dirigentes autonómicos que apuesta también por los cierres perimetrales. Precisamente, Puig será entrevistado por Àngels Barceló a partir de las 9:05 horas en Hoy por Hoy.