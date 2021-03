La opinión de Carles Francino

Un día Isabel Coixet me dijo, hablando de toda la bronca que ha generado el famoso “procés” en Catalunya, que es que igual habían echado algo en el agua. Y que por eso pasaban cosas tan raras. Bueno, ese día sonreímos, sin más, y pasamos a otro asunto. Pero esa ocurrencia de Coixet me ha venido hoy a la cabeza por el tema del que vamos a hablar esta tarde en ‘La Ventana’.

Es posible que, a algunas personas, mayoritariamente hombres, les provoque urticaria oír hablar de movimientos como el #MeToo, el “yo también”, o que alguien enarbole la bandera del “no es no”, cuando se habla de relaciones sexuales, o cuando se denuncian situaciones de acoso y episodios de abuso de poder con las mujeres. Aquí no creo que la urticaria la provoque nada que haya en el agua, ni en el aire… sino la historia. El peso de días, y años, y siglos, y generaciones de sentirse superiores. Y legitimados para hacer según qué cosas.

Que queda mucho por hacer en ese terreno es evidente, pero que se ha avanzado un montón, también. Con lo cual llega el momento de agradecérselo, de manera especial, a quienes más han pagado para abrir camino. Están a punto de cumplirse 20 años desde que una concejal de Ponferrada, veinteañera por cierto en aquel entonces, anunció su dimisión y denunció al alcalde por acosarla. Era la primera vez en España que una mujer daba el paso de llevar a un político ante la justicia por este motivo. Y ahora Netflix estrena -mañana- una serie de tres episodios con el nombre de la protagonista: ‘Nevenka’