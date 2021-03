El pianista Juan Pérez Floristán estrena su nueva sección en 'La Ventana': "Tócala otra vez, Juan"

A finales de enero entrevistamos a Juan Pérez Floristán, un reconocido pianista andaluz que a sus veintiocho ha debutado ya en algunos de los festivales más importantes del mundo. Londres, Múnich o San Petersburgo son algunas de las ciudades en la que el artista ha conquistado al público con su música. También lo ha hecho a través de YouTube con su canal "Tócala otra vez, Sam" y a partir de hoy, añade la radio como uno más de sus escenarios.

En nuestra primera charla nos interesó su manera de ver el mundo y nos quedamos con ganas de escucharle en directo al piano. Hoy se ha venido a Madrid para tocar y, de paso, también para reflexionar sobre la función que desempeñan los artistas. ¿Un músico tiene que ser absolutamente fiel a la partitura?¿Por qué una misma música suena distinta según quién la interpreta o la dirige? ¿Hay que ser fiel a la época en la que se creó y, por tanto, hay que utilizar los instrumentos como hace siglos? Estas son algunas de las cuestiones que hoy en 'La Ventana' nos hemos propuesto someter a examen y nadie mejor que el pianista para llevar la batuta. “¿Los músicos clásicos son intérpretes o ejecutores? ¿Nosotros nos encargamos simplemente de seguir al pie de la letra la partitura de Beethoven, Bartók o Ravel y ejecutar su música, o le añadimos algo extra, la interpretamos?" El tema es peliagudo y son varias las respuestas posibles.

Nuestro nuevo colaborador ha contado que en ocasiones le han llegado a dejar caer que los músicos no son estrictamente necesarios ya que está todo escrito en la partitura. Pero, tal y como ha dicho, esto lamentablemente no es así. La música es un ente vivo y, por consiguiente, en constante desarrollo, del mismo modo que los gustos musicales también varían con el paso de los años. “Un determinado fragmento lo puedes interpretar de maneras infinitas, sin que nadie te diga que no estás respetando la partitura”. El pianista ha criticado también alguno de los sambenitos que de forma injusta se coloca a los músicos. “Los músicos de música clásica parece que hemos llegado a convertirnos un poco en museos con patas: gente que conserva en formol las obras del pasado y que no las revive. Pero eso son fake news”.

El artista ha interpretado una serie de piezas para demostrar que es posible crear diversos sonidos diferentes, sin que eso implique necesariamente desviarse de la partitura. “En la partitura no está todo escrito, es imposible, y cuanto más antigua es la partitura, menos hay escrito. Además, somos el único arte que necesita un intermediario: hasta el teatro puede leerse. Y hablando de teatro: si comparamos las acotaciones de Calderón de la Barca con las de Tennessee Williams, vemos un mundo de diferencia. Calderón de la Barca apenas dice nada de movimientos en escena, y menos aún de emociones, mientras que Williams te disecciona psicológicamente a cada personaje."

Para los que se hayan quedado con ganas de escuchar más de nuestro colaborador, se le podrá escuchar próximamente, además de en 'La Ventana' cada semana, en el festival "Musika Música" de Bilbao, celebrado en el Palacio Euskalduna, los días 5,6,7 de marzo.