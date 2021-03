Eddie Murphy nunca se fue de Zamunda y la nueva guerrera de Disney

La secuela de El príncipe de Zamunda llega a Amazon queriendo emular el éxito en la plataforma de la segunda parte de Borat. Eddie Murphy vuelve a protagonizar esta comedia que da paso a las mujeres. En Disney Plus se estrena Raya y el último dragón, película de animación que llega también a algunas salas. Y en Netflix está disponible Moxie, una comedia dirigida por Amy Poehler en la que una adolescente de Texas organiza un revolución feminista en el instituto. Y llovieron pájaros es el estreno indie de la semana, una película sobre un grupo de ancianos que decide retirarse del mundo a una cabaña. En cine clásico esta semana vamos a recordar la carrera de Ángela Molina, Goya de Honor 2021. Y en televisión volvemos a la no ficción con el documental sobre Nevenka, la política leonesa que denunció a su superior por acoso sexual.

El rey de Zamunda (Craig Brewer)

La secuela de Borat, ganadora del Globo de Oro, se ha convertido además en la películas más vista de Amazon Prime Video. Ahora otra secuela de otra comedia con mucho tirón, El príncipe de Zamunda, llega a esa misma plataforma con el objetivo de emular ese éxito en visitados, después de que la empresa pagara por ella, dicen los rumores, 125 millones de dólares. La secuela de la famosa comedia de John Landis de 1988 trae de regreso al personaje de Eddie Murphy, convertido ya en Rey de Zamunda, mientras se embarca en una aventura que lo lleva de vuelta a él y su consejero (Arsenio Hall) a Queens, el barrio neoyorquino donde se desarrollaba la primera entrega.

En aquella película, que por cierto está en otra plataforma de la competencia, en Netflix, la trama contaba cómo el príncipe no quería seguir con la tradición de casarse a los 21 años con la mujer que habían decidido para él. Así que se iba a Estados Unidos a buscar allí el amor de su vida. El rey se lo permitía, con la condición de llevar a un vigilante, su amigo Semmi, papel que interpretaba el cómico Arsenio Hall, que debía hacer el paripé para evitar que hiciera chorradas. En esta segunda entrega Eddie Murphy ya ha subido al trono, pero quiere complacer a su padre y es que el último deseo del rey emérito de Zamunda es que le traiga a un heredero varón, porque en Zamunda, qué cosas, las mujeres no heredan.

Así que Rey y consejero van a Queen de vuelta a buscar al hijo, pero se encuentran con que las mujeres han tomado el poder. Murphy o Hall vuelven a sus papeles, y a hacer los cameos y personajes secundarios caricaturizados marca de la casa. A ellos se suman al reparto nuevos rostros, como Wesley Snipes, Leslie Jones, mítica humorista del Saturday Night Live, Kiki Layne y Tracy Morgan. Una tropa de actores para esa comedia que tiene como novedad el empoderamiento femenino, como contaba el protagonista en una rueda de prensa virtual. "Creo que el mensaje de las mujeres empedrados es muy importante ahora mismo y queríamos que en la película estuviera de muchas maneras y así lo hemos mostrado. Lo que el amor y la película dicen sobre las mujeres es increíble, de verdad".

La película está dirigida por Craig Brewer y escrita por Kenya Barris, Barry W. Blaustein y David Sheffield, guionista de la cinta original y promete bromas similares a las de la primera entrega, choque cultural, risas sobre américa y chistes de brocha gorda.

Raya y el último dragón (Don Hall y Carlos López Estrada)

El mundo de las princesas Disney está de vuelta. Aunque, bueno, quizá el término “princesa” ya no sea del todo adecuado. Sí, siguen siendo hijas de jefes o hijas de reyes, pero ahora son guerreras y heroínas, no mujeres que esperan al beso del príncipe azul para ser salvadas. Ahora las niñas no se sentirán diferentes por no querer llevar un vestido de princesa o por no desear a ningún príncipe, porque ahora sí tienen alguien en pantalla que les representa. Alguien que no canta para expresar sus sentimientos y alguien que protagoniza casi dos horas de película sin ninguna relación amorosa que le rodee. Simplemente unos cuantos aliados y una misión: salvar a su pueblo.

Sí, un poco tópico esto último, pero es que por muy revolucionario que sea, esto sigue siendo Disney. Sigue habiendo héroes y moraleja, eso no ha cambiado, pero Raya es un personaje que no habíamos visto hasta ahora. 'Frozen' abrió un nuevo camino: se ponía el ojo en el amor entre hermanas, pero seguían siendo dos princesas rodeadas de lujo cuales princesas. 'Vaiana' sí afianzó un poco más esa nueva ruta y, ahora, 'Raya y el último dragón' lo consolida. Decía una de sus guionistas, Adele Lim, que Raya es el personaje que le habría gustado ver en pantalla cuando tan solo era una niña en pleno crecimiento: “Cuando entré en contacto con ella por primera vez, mi hija tenía 9 años y, ya sabes, llevaba años disfrazándose de ninja para Halloween, así que me di cuenta de que ella era el reflejo femenino o la heroína que estaba buscando”.

La premisa de la película es sencilla. En Kumandra, una región inspirada en el sudeste asiático, los dragones se sacrificaron 500 años atrás para salvar a los humanos de unas fuerzas malignas. Esas fuerzas ahora están de vuelta y Raya deberá buscar al último dragón que queda para poder enfrentarse a ellas y salvar a todo su pueblo para que puedan volver a convivir en paz y armonía. Con sus pequeños matices, pero una historia muy propia de Disney que, de un modo u otro, hemos visto en más de una ocasión. Aún así, se agradece ese espíritu de cambio que desprenden sus creadores y ese atisbo de madurez que se ve a lo largo del film. Los niños la van a disfrutar, en especial gracias al personaje de Sisu, un dragón muy peculiar al que muy acertadamente pone voz Awkafina en su versión original. Y Sisu va a conectar con los más pequeños gracias a una gran animación que la convierte en un ser muy colorido y divertido (probablemente el mejor personaje de toda la película). Pero, desde guion, ya se han encargado de darle un trasfondo más adulto: “Raya está esperando que esta criatura mágica llegue y salve al mundo y en su lugar recibe a este personaje tan peculiar. Así que más allá de la gracia que Awkafina le da con su voz, lo que la hace especial es que debajo de esa diversión hay una sabiduría escondida. No es la heroína que esperas, pero ve lo mejor en las personas, ve el potencial de las personas, eso es lo que inspira a Raya al final”, señalaba Lim.

Y dentro de ese trasfondo, el mensaje o moraleja que lanzan desde la dirección y el guion va dirigido a un público no tan infantil, aunque, como siempre, será enriquecedor que los niños asimilen ese mensaje en pantalla que nos explicaba uno de sus directores, Carlos López Estrada: “Parece que estamos en un lugar de gran desconfianza y de gran hostilidad, donde a la gente le cuesta mucho conectar con otros que quizá no comparten su mismo punto de vista, así que creo que eso es algo que definitivamente era lo que más nos ilusionaba del proyecto: intentar establecer paralelismos entre lo que está pasando actualmente en nuestro país, en nuestro mundo, y buscar la manera de hacer que esta historia se sienta como algo muy oportuno y necesario para esas conversaciones que se tienen ahora sobre cómo nos va a costar poder enfrentarnos cara a cara con alguien que tiene una visión del mundo muy diferente a la nuestra”.

Queda claro que Raya es diferente y que, aunque técnicamente es una princesa al ser la hija del jefe de su pueblo, no la crearon considerándola como tal: “Siempre pensamos algo así como, ¿técnicamente es una princesa? Es decir, su padre era el jefe de verdad, pero creo que Raya se identifica más como una guerrera que como una princesa y, específicamente, como una guardiana de la gema del dragón, esa es toda su vida, para lo que se ha estado preparando durante años: para el momento que se ve al principio de la película cuando ella iguala a su padre en términos de ser esos guardianes. La parte de princesa, vale sí, técnicamente lo es, pero creo que es una pequeña similitud que comparte con su padre, creo que ambos se identifican más como guerreros”, señalaba su otro director, Don Hall, en entrevista con El Cine en la SER.

Más allá de los estrictamente cinematográfico, esta última apuesta de Disney viene con polémica servida. Se estrenará el viernes 5 de marzo de forma simultánea en cines y en Disney+ con Access Premium, pagando un coste adicional de 21,99 euros, y sorprende que las grandes cadenas como Yelmo o Cinesa no cuenten con ella en su cartelera. En cuanto a la plataforma, no será hasta el 4 de junio cuando la película esté disponible para todos los suscriptores de la misma sin ningún coste extra. Veremos qué resultados obtiene Disney con esta estrategia.

Moxie (Amy Poehler)

Llega también a Netflix una comedia adolescente que dirige Amy Poheler, la humorista, actriz y presentadora de los Globos de Oro. Una adolescente de Texas organiza una revolución feminista en su instituto en una revisión de las comedias escolares bajo el feminismo y la diversidad.



Y llovieron pájaros (Joceyline Saucier)

En los últimos meses el cine de autor ha ofrecido diferentes miradas a los afectos y el sexo en la vejez. La británica ’23 paseos’, la francesa ‘Entre nosotras’ o la mexicana -mucho más áspera- ‘El diablo entre las piernas’. Hace justo un año se quedó en el cajón la canadiense ‘Y llovieron pájaros’, cuyo estreno se vio aplazado por el cierre de las salas y que ahora llega a los cines.

Basada en la novela homónima de Joceyline Saucier, la directora Louise Archambault se adentra en un espacio, a pesar de estos últimos títulos, poco explorado: mirar con empatía, sensibilidad y vitalidad la vejez. Con una narración sencilla, un tempo contemplativo, la canadiense cuenta la historia de tres ermitaños, tres octogenarios que han elegido vivir apartados del mundo. Un exilio voluntario que se ve trastocado por la aparición de una fotógrafa en busca de respuestas sobre el pasado.

Sin estridencias ni sucesos o aventuras, el relato abre nuevas vías reflexivas, también por la llegada de otra anciana, anulada y desconectada del mundo durante años en un psiquiátrico. “El tema principal de la película es el amor y la libertad, hay microtemas en cada personaje, pero lo importante es la esperanza, pase lo que pase en la vida, no es cuestión de edad, sino cómo abordamos las posibilidades que tenemos en función de cómo somos y los encuentros que vamos trabando”, decía la directora en 2019 en el Festival de San Sebastián.

El amor, el deseo, la memoria, el recuerdo recorren a estos personajes, a los que la cámara mira con delicadeza - las arrugas del paso del tiempo o los cuerpos fatigados - pero sin caer en la compasión. Es la tercera cinta de Archambault tras Familia y Gabrielle, películas con las que, dice, busca historias en los márgenes y de personajes singulares para explorar la complejidad del ser humano. “Tiendo a elegir personajes atípicos, al margen, se trata de dar voz a quienes menos voz tienen. Espero que todos podamos abrir nuestras puertas, de tender la mano al otro sin importar el pasado, el físico, la religión y ser capaces de decir: estoy aquí y te escucho. Qué es el ser humano, esa es la gran cuestión”, añade.

Hay belleza también en la mirada bucólica a los bosques de Canadá, donde los protagonistas entablan una comunión con la naturaleza, con el entorno, el mismo que ha castigado su pasado pero al que se agarran para redescubrirse a sí mismos. Una película bella, profunda y tierna que celebra la vida y la libertad más allá de la edad.

El monstruo de St. Pauli (Fatih Akin)



Se estrena también, pero en plataformas, en Filmin, El monstruo de St. Pauli, última película del director turco aleman, Fatih Akin, que causó todo un escándalo en la pasada edición de la Berlinale, al retratar la vida del psicópata alemán Fritz Honka, superviviente del holocausto y conocido conocido como 'El destripador de St. Pauli". Un retrato descarnado, marginal, mugriento y violento de las acciones de este criminal sin buscar las causas ni plantear un juicio al personaje.

The Owners - Los propietarios ( Julius Berg )

También hay cine de terror, una thriller noventero protagonizado por Maisie Williams, la Arya de Juego de Tronos. En la Inglaterra rural de los noventa, dos amigos son inducidos por un sociópata para cometer un robo.

Woman (Anastasia Mikova y Yann Arthus-Bertrand)

Hay dos películas para celebrar este 8M, Día de la mujer. Este documental recorre varios países mostrando retratos íntimos de mujeres, sus culturas, su fe o su propia historia familiar y cómo eso repercute en cuestiones como la maternidad, el sexo, o la economía.

La mami (Laura Herrero Garvín)

El otro documental es La Mami, de la directora española afincada en México Laura Herrero Garvín, un retrato de las ficheras, de las mujeres que bailan y toman copas en el Cabaret Barba Azul de Ciudad de México, pero lo hace desde el espacio de intimidad de los baños, los vestuarios, donde esa mami, doña Olga, cuida de las chicas. Fantástico.