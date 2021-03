Virgina Woolf en un cabaret: el documental que tienes que ver para el 8-M

Si Virginia Woolf reclamaba un espacio para las mujeres en ‘Una habitación propia’, Laura Herrero Garvín lo encontró en el sitio más insospechado: en el baño del Cabaret Barba Azul. En el documental ‘La Mami’, la directora española afincada en Ciudad de México, retrata el universo de las ‘ficheras’, las mujeres que bailan y toman copas cada noche con hombres a cambio de dinero. Pero no lo hace desde la pista de baile o la barra, sino desde un espacio de intimidad. La cámara mira de forma cálida y empática los encuentros de estas mujeres en el vestuario antes y después de cada ‘cada función’. Mientas se maquillan, se cuentan si vida y se apoyan ante la atenta mirada y escucha de doña Olga, la mami para todas esas mujeres.

La mami cose zapatos, ajusta vestidos, dobla papel higiénico, friega, reza y limpia de espíritus ese lugar. La mami cuida y aconseja a esas mujeres que llegan al local por muy distintas razones. Dinero rápido, necesidades, la única oportunidad laboral o pagar el tratamiento de un hijo. Es el caso de Priscila, nombre artístico, con la que entabla una relación más cercana por sus recuerdos del pasado, también como mujer de compañía en ese lugar. La mami es una presencia matriarcal que tampoco permite juicios morales. “Estas chicas son trabajadoras sociales, aguantan del hombre más decente al más patán”, dice en un momento de documental.

La cámara envuelve ese ambiente y retrata la burbuja de seguridad, confianza y resistencia de las mujeres frente a un mundo exterior hostil. ‘La mami’, documental con un largo recorrido en festivales, es una pequeña joya que escenifica, literal y figuradamente, la necesidad de generar espacios de sororidad.

¿Cómo llegas a esta historia?

He vivido ocho años en la Ciudad de México y me gusta mucho bailar. Un amigo, que ha acabo siendo el músico de la película, me dijo: te tengo que llevar a un sitio que te va a encantar donde hay música en vivo y una banda muy grande. Me llevó al Cabaret Barba Azul y ahí conocí el oficio de las ficheras, este espacio tan impresionante. El lugar me gustó mucho para ir a bailar pero recuerdo que en una de las idas al baño, conocí a La Mami y escuché cómo las chicas se dirigían a ella. Que si ‘Mami, me estoy enamorando de este cliente, Mami, estoy cansada, Mami, cómo me queda este vestido’. Aluciné bastante con el papel que esta mujer ejercía ahí. No estaba solo para limpiar los baños y cuidar de ese espacio, sino que iba mucho más allá. Era el pilar, el sostén, de estas mujeres que trabajan, que transitan la noche, el caos, el alcohol, el amor, la intensidad… Me interesé por ella y me he acerqué a ella y se lo dije. Empecé a visitarla a partir de esa noche.

De esa relación que empiezas a tejer, ¿cómo llegas al momento de rodaje para que la cámara no condicione ese ambiente, que es la esencia del documental?

Cuando empecé a grabar el documental, entendí muy rápido qué película quería hacer. Quería hacer una película cercana, no folclorizada, quería mirarlas a ellas de cerca y también me di cuenta de que me iba a costar mucho hacer una película así. Al final estas mujeres sufren un estima y un juicio de la sociedad e la que viven muy grande, les cuesta mucho ponerse delante de una cámara. Decidí hacer un proceso de acercamiento y de investigación muy largo. Estuve visitándolas y hablando con ellas antes de poner una cámara ahí, fueron alrededor de dos años y medio o tres y eso fue muy importante para poder hacer la película, ir ganándome la confianza de ellas. Para que una peli tan cercana surja tiene que haber una relación muy estrecha entre la que mira y la que es mirada.

Como autora de documentales, ¿una de las reglas básicas es no juzgar lo que tienes delante de la cámara?

Los juicios vienen intrínsecos en nuestros cuerpos muchas veces. Todos al final cargamos con morales o imaginarios, nuestras miradas tienen muchos filtros. En el mirar subjetivamente hay muchos filtros que venimos cargando de nuestras vivencias personales. Hay algo que tiene ver más con que las cosas te interpelen directamente y ver qué quieras hacer con ello. Hay tantas películas posibles de un lugar tan pequeño como el Cabaret Barba Azul como miradas en el mundo, se podrían hacer miles de películas. Es importante encontrar una forma que tenga que ver con tu intuición, con tu instinto y, sobre todo, con tu mirada y los filtros que traes de tu pasado.

¿Te sorprendió que se generara en ese espacio un ambiente de sororidad?

En lugar de sorprendió, puedo decir que es lo que más me motivó. Cuando encontré este lugar, llevaba ya cinco o seis años viviendo en México y mi experiencia, en un país bastante machista y en el que tienes que enfrentar situación de violencia cotidiana, era que las colectividades entre mujeres eran muy importantes, esenciales. Cuando vi en este espacio, que es como un micromundo, esta pequeña grieta, ventana, burbuja, que es el baño de mujeres, me di cuenta de que había algo ahí que representaba toda esa colectividad feminista que hay en la sociedad y que es esencial. Entendí que en ellas también estaba eso, la importancia de que haya un espacio como ese, el baño de mujeres, donde se puedan desahogar, sentirse a salvo, mirarse las unas a las otras, para salir la pista de baila y enfrentar cosas que son mucho más fuertes y duras, cosas que las exponen, las violentan, las ponen a competir. Es un espacio de alianzas, una habitación propia de la que habla Virginia Woolf.

¿Cuál es el reto para las mujeres y el feminismo, trascender y ensachar ese espacio?

Se tienen que romper por supuesto, pero también me parece muy importante entender que, mientras no se rompan, estos espacios son muy importantes y tienen que ser respetados. Todos los debates que hay, por ejemplo, en torno a las comitivas separatistas de mujeres de un 8M. Hay mujeres que necesitan sentirse entre mujeres y no quieren que haya grupos mixtos, ese día quieren estar en una manifestación solo entre mujeres. Eso es importante respetarlo, hay momentos en cada lucha, cada duelo o cada proceso, que necesitas ser más independiente o autónomo. Estos espacios de mujeres que, a veces, son muy criticados, necesitan ser respetados cuando las mujeres que lo habitan y que lo forman necesitan que exista. Claro que quiero que esos lugares trasciendan y se rompan, pero mientas no suceda, pues querría que todo el mundo entendiera que son esenciales.

¿En un documental cuándo surgen los personajes, en la investigación, en el rodaje o en el montaje? Está ‘La mami’, pero también una nueva mujer que llega al Cabaret

En los tres lugares. Por supuesto, La mami la encontré en la investigación, ella es el primer personaje, todo parte de ella y el sentido de la película. En la investigación yo deseaba mucho que llegara una chica nueva, una Priscila, y que se empezar a involucrar en el lugar. Y de repente, Priscila llegó en el proceso de rodaje. Al principio pensé, quizás va a ser una chica nueva que no nos va a ayudar a entender cómo se trabaja la noche, pero no sentí que su peso fuera tan fuerte como finalmente fue. Los documentales son el acto de creer en el proceso , entregarse y dejarse llevar. No puedes planear nada, hay algo en ese ir haciendo, ir fluyendo con las cosas que suceden y, más, cuando dialogas con una realidad como esta. Cuando haces todo ese proceso de grabación, visceral, en el que te has entregado y has estado tan cerca, luego llegas a la sala de montaje y empieza un proceso de reflexionar, tomar distancia y dar forma. Y ahí, con esa distancia, encuentras sentido a algunas cosas que hiciste y que en el rodaje no las encontraste. Hay cosas que adquieren un valor que no imaginabas. También es bonito poner en diálogo con montadora en posproducción.

¿Siempre tuviste claro que la presencia masculina sería mínima, que solo sería puntual fuera de ese espacio?

Tenía claro que en esta película quería que la voz fuera totalmente femenina. Hay una única voz masculina presente, la voz del cantante, que a su vez hace que se diferencien los espacios. La parte de arriba, en el baño de mujeres, es el espacio del lenguaje, de la palabra femenina, de la luminosidad, los colores suaves, los reflejos, ahí la cámara está quieta. Y cuando bajas las escaleras, te transportas a otro mundo, al del lenguaje corporal, de los colores intensos, la cámara es subjetiva y se mueve, y está esa voz masculina. Para mí era muy importante escoger las canciones y el significado que iban a a tener. Hay algunos momentos en los que aparecen hombres, pero son estos hombres que de, alguna forma, cuidan del castillo, y está al servicio de las mujeres del cabaret que, para mí, son las reinas. Eso queda claro en la película