El rumano Rady Jude gana el Oso de Oro en la Berlinale con una exhibición de sexo y mascarillas

La sátira experimental 'Bad Luck Banging or Loony Porn' del director rumano Radu Jude ha ganado el Oso de Oro de la Berlinale, en una edición que ha tenido que celebrarse en menos días y en formato online. La película cuenta la historia de una maestra que se mete en problemas por un vídeo sexual privado y es la única de toda la sección oficial que reflejaba la nueva normalidad en la que estamos ahora mismo: mascarillas, distancias de seguridad y demás.

La película ganadora comienza con el vídeo sexual del que luego se seguirá el juicio, en el que emergen estereotipos y prejuicios que abundan en la sociedad patriarcal. El consentimiento, los límites de la pornografía, la delimitación de la vida privada, son algunos de los temas que emergen de la ganadora de esta edición. La mascarilla aparece en el largo recorrido que la maestrea realiza por las calles de Bucarest. Es el segundo Oso de Oro en tres años para el cine rumano, ya que en 2018 ganó Adina Pintilie con Touch me not, otra película de contenido sexual. Pintilie, de hecho, formaba parte del jurado junto con otros cinco ganadores del máximo premio en ediciones anteriores -el iraní Mohammad Rasoulof (2020), el israelí Navad Lapid (2019), la húngara Indikó Enyedi (2017), el italiano Gianfranco Rosi (2016) y la bosnia Jamila Zbanic (2006).

El de Berlín es el primer festival que ha juntado los premios interpretativos. Es decir, en esta edición, la número 71, no hay mejor actor y mejor actriz; sino mejor intérprete. Hombres, mujeres y otros géneros compiten en las categorías interpretativas sin distinción, como lo hacen en las de dirección o guion. En este primer año, el jurado ha premiado a la actriz alemana Maren Eggert con un Oso de Plata a la mejor interpretación. La actriz, de 47 años, interpreta a una científica que se enamora de un robot humanoide en el film 'Ich bin dein Mensch'. También una mujer se alzado con el premio a mejor interpretación de reparto. Ha sido Lilla Kizlinger, que protagoniza la película por episodios 'Forest - I See You Everywhere' del director húngaro Bence Fliegauf.

El segundo premio, el denominado Premio del Jurado, ha recaído en el documental 'Herr Bachmann und seine Klasse', en el que la directora germana Maria Speth filma durante un largo periodo de tiempo una clase en una escuela. El Gran Premio del Jurado ha sido concedido al tríptico 'Wheel of Fortune and Fantasy' del cineasta japonés Ryusuke Hamaguchi, mientras que el galardón a la dirección ha sido para el húngaro Dénes Nagy por su drama antibélico 'Natural light'.

El surcoreano Hong Sangsoo ha recibido el premio al mejor guión por su película en blanco y negro 'Introduction'. Por su parte, Yibrán Asuad ha sido premiado con el Oso de Plata a la trayectoria artística por el montaje del documental 'A Cop Movie' sobre policías en México. La mexicana Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios obtuvo un Oso de Plata a la mejor contribución artística -el segundo de este cineasta, tras el recibido en 2018 por el guión de Museo.

Para junio está previsto que el evento sea público e incluirá la ceremonia de entrega de premios. Por primera vez, los premios de interpretación no se concedieron por separado según el género, sino por papeles principales y secundarios.