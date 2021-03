"Lo tiene todo": Álvaro Benito señala al jugador que daría el salto de calidad que necesita el Real Madrid

Este domingo tendrá lugar uno de los partidos más decisivos de lo que resta de temporada liguera, en cuanto a la lucha por el título se refiere. Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el Wanda Metropolitano y con el Barcelona muy pendiente del resultado.

Kiko Narváez y Álvaro Benito ofrecieron su punto de vista este jueves en 'El Larguero' acerca de los aspectos que pueden decantar el duelo, así como de algunos nombres propios.

Las claves del partido

Kiko Narváez: "No tengo ni idea de lo que va a hacer Simeone. Si el Real Madrid sale con el 4-3-3 e incluso con Rodrygo allí en banda con los problemas que tienen Saúl y Hermoso cuando tienen que salir desprotegidos porque no confía en Lodi. Está probando con cuatro atrás... el Cholo en este tipo de partidos siempre se saca un comodín y nos da alguna sorpresa".

Álvaro Benito: "Al Madrid le interesa dominar. Está teniendo muy buena gestión de balón en los últimos partidos, está construyendo muy bien los ataques y está teniendo muy pocas perdidas. El problema lo está teniendo de tres cuartos de campo en adelante donde le está costando generar ocasiones de gol. Creo que el Atleti va a jugar con cuatro atrás, Kroos y Modric le hicieron mucho daño al Atlético estando lateralizados. Creo que el Cholo va a defender muchos metros adelante y para eso es más cómodo el 4-4-2".

¿Isco titular?

Álvaro Benito: "Yo creo que sí, por delante de Casemiro, Kroos y Modric. Benzema parece que no va a llegar. ¿Forzar? Depende del riesgo, eso solo lo sabe Benzema. Es un día muy importante, el Real Madrid debe ir a ganar pero en LaLiga quedan muchos partidos y muchos puntos. Pero creo que Isco está jugando bien, le ha dado más control todavía al Madrid, que ya era mucho".

Joao Félix

Kiko Narváez: "Yo lo pondría con Luis Suárez arriba con cuatro en el centro y cuatro atrás. Yo creo que sí que lo va a poner de titular, no quiere oportunidades, qué mejor que esto".

Asensio

Álvaro Benito: "No creo que sea el último tren de Asensio, no sé si tiene que ver con trenes o que realmente encuentre la causa de por qué no es capaz de sacarle jugo a sus condiciones. Puede haber muchos motivos. Creo que tiene que ver con la gestión de las emociones, con lo puramente psicológico, si el generar tanta expectativa puede generar un bloqueo mental. Hace jugadas del máximo nivel pero no las repite. ¿Cómo puede ser que un chico con el disparo que tiene se tire cuatro partidos sin disparar? No sé si es que necesita más ayuda de los entrenadores para ayudarle a exprimir sus virtudes... no sé la causa. Lo que está claro es que no es capaz de maximizar sus virtudes. Porque las tiene. Quien diga que no las tiene... las barbaridades que ha hecho... eso no se regala, es que lo tiene todo".