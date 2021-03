Víctor Font, sobre Messi: "¿Decisiones por amistad con un presidente? Las tomará por el proyecto deportivo"

Este domingo el Barça se juega en las urnas la presidencia del club. Una fecha muy señalada para el calendario azulgrana, que tiene como protagonistas a los tres candidatos al puesto: Toni Freixa, Joan Laporta y Víctor Font. Después de hablar ya en El Larguero de la Cadena SER con los dos primeros, Víctor Font ha ofrecido una entrevista a Manu Carreño a tres días de que se celebren los comicios.

El sucesor de Josep María Bartomeu se decidirá este 7 de marzo, pocos días después de la reciente detención del expresidente y su posterior puesta en libertad con cargos por el conocido como 'Barçagate'. Font está convencido de que tiene muchas posibilidades de ganar, puesto que tal como él mismo apuntó "aún hay 35.000 socios que están pensando a quién votar". Insistió en el que los debates que están realizando los tres candidatos estos días, este viernes el tercero, "son claves" porque todos aquellos indecisos que hay todavía pueden "decidir el futuro del Barça".

La hora del cambio para el Barça

Precisamente sobre la detención de Bartomeu se habló en la entrevista en El Larguero. Víctor Font calificó el suceso como "un día muy triste para el barcelonismo". Sin embargo, el candidato apuntó la parte positiva de la situación para ellos, puesto que dijo que "esto refuerza la idea que nosotros estamos intentando transmitir desde hace ya años a los socios, que es que el modelo de club está obsoleto. Es momento de pasar página".

Font explicó lo que, según él, "el problema viene cuando el que preside un club como el Barça actúa como si fuese un propietario. Los mecanismos de control no funcionan". Situación que asegura que hay que resolver cuanto antes. Como si estar en el cargo de una maldición se tratase, para Font "la silla del presidente del Barça parece una silla eléctrica".

Entre usar dinero del club para pagar a una empresa que monta redes sociales y atacar a gente del propio club y a símbolos del barcelonismo o desviar fondos, presuntamente, para que alguien meta la mano en la caja y pueda llevarse dinero, Font no pudo elegir cuál es peor. "Todo me parece muy grave. Los socios del Barça no se lo merecen" porque "esto mancha la imagen y la reputación del club en todo el mundo". Con cierto pesar en su voz, recordó que fueron "portada en todo el mundo y no por ganar la sexta Champions".

Nombres propios del futuro azulgrana

La continuidad de Messi en el Barça es importante para muchos de los socios del Barça y Laporta ya dijo anteriormente en El Larguero, que había más posibilidades de que el argentino se quede si él gana, que de si gana cualquiera de los otros dos candidatos. Ante esto, Font quiso puntualizar que Messi "toma decisiones en función de los proyectos deportivos ilusionante ganador" porque "¿qué socio se va a creer que Messi tomará decisiones en base a la amistad que tenga con un presidente?".

Xavi Hernández es uno de los nombres propios que resuenan de cara al futuro del Barça, y Font cuenta con él en el caso de que salga ganador este domingo en las urnas. "Laporta ha dicho que no contaría con Xavi porque cree que necesita más experiencia. Y Toni ha dicho que contaría con él para el B", explicó las dos alternativas que presentan sus competidores. Jordi Cruyff, quien "tendría sitio en el organigrama" de futuro del club azulgrana de Font, ya dijo en El Larguero hace unos días, que su padre, Johan Cruyff, votaría a Laporta. Decisión que para Font "es obvia por la relación de amistad que tenían entre ambos".

"Lo que no se puede es engañar al socio y hacerle creer que se pueden hacer fichajes de relumbrón en los próximos meses", comentó Font sobre el "acuerdo con dos jugadores diferenciales en ataque y con un defensor" que aseguró tener Toni Freixa, en la entrevista que ofreció en El Larguero la semana pasada.

Proyecto "ilusionante"

Otro de los grandes proyectos del equipo de Font para el FC Barcelona es la reforma del Camp Nou. "Hay que caminar de casa, una mejor más adaptada a los tiempos que vivimos", señaló el candidato considerándolo como una de las grandes ideas y objetivos. Tanto es así que aseguró que, en el caso de que gane el domingo, "desde el mismo lunes un grupo de expertos se pondrán a analizar arquitectónicamente el estadio para que esté listo en cinco años". Un proyecto, que no cesó de calificar de "ilusionante" es el que Font dice que presenta para el Barça. Para finalizar, Font quiso volver a apelar a los socios para que vayan a votar el domingo porque "el futuro del Barça está en sus manos".