Las medidas que ha tomado Extremadura y que pueden servir de ejemplo al resto de España (y para Semana Santa)

Extremadura ha pasado de ser la comunidad autónoma más afectada por COVID-19 a la que menos incidencia acumulada tiene por 100.000 habitantes en apenas un mes. ¿Cuál es el 'secreto' de la región para que en tan poco tiempo se haya convertido en la única zona de España en riesgo bajo por coronavirus? Lo hablamos con el vicepresidente segundo del Gobierno extremeño y consejero de Sanidad, José María Vergeles, en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

El consejero de Sanidad ha señalado que cerrar lo municipios, incrementar el número de pruebas o establecer el toque de queda a las 22:00 han sido medidas fundamentales para bajar la incidencia.

¿Cómo lo han hecho?

Hay que felicitar a la sociedad extremeña, que ha hecho un esfuerzo muy importante. Yo creo que fue un acierto perimetrar los municipios, adoptar el toque de queda a las 22, cerrar la actividad no esencial en todos los municipios e incrementar el numero de pruebas que íbamos haciendo hasta adelantar al virus. Con la colaboración de la sociedad extremeña estamos ya en un nivel de incidencia bajo.

Siempre hemos intentado hacer una combinación entre medidas que protegieran la salud de la población y desarrollar económicamente la región. En estos 25 días hemos intentado respetar la actividad económica a excepción de los cierres de Navidad. Las pérdidas han sido importantes, pero sin duda creo que hemos hecho un trabajo muy importante de proteger el sector económico y la salud. Quiero agradecer a los hosteleros y personal sanitario para adoptar medidas.

Nosotros siempre nos hemos empeñado en que esta bajada de la incidencia fuera lo más rápido posible, pero indudablemente solo una muerte ya hubiera sido mucha. Se habla mucho del milagro extremeño, pero el milagro extremeño es la gente que tiene que ha colaborado con las medidas. Y a eso les animo, que estos datos sirvan para mantener la alerta y utilizar la esperanza de la ciencia que es la vacunación.

Semana Santa

Vamos a actuar de forma cohesionada con el sistema nacional de salud, se decidió perimetrar en Navidad y si no lo hemos hecho es porque los cierres de territorios tan grandes son muy complicados. Perimetrar 42.000 kilómetros cuadrados es muy difícil y no permite destinar esos recursos a otras funciones. Vamos a optar por el consenso con el sistema nacional de salud y lo que se decida en la Interterritorial se aplicará en Extremadura. A priori es difícil saber en qué puntos vamos a estar de acuerdo. No se puede comparar la situación de una comunidad con otra que tiene más riesgo, pero la acción coordinada tiene que permitir llegar a un consenso para que la sociedad española no sufra más la fatiga pandémica.