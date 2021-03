Eliana, camarera de piso, denuncia el maltrato al sector y reivindica que la mujer es "un pilar clave"

Hoy por hoy sigue dando voz a mujeres para celebrar el 8 de marzo, día internacional de la mujer. En el programa especial desde San Sebastián la protagonista ha sido Eliana Rojas, colombiana que legó hace 20 años a España y que trabaja en un hotel de San Sebastián como camarera de piso o kelly: "Al llegar vi una oportunidad trabajar en este sector. Es un trabajo que requiere profesionalidad, hablamos de hoteles de 4 estrellas que requiere que las habitaciones estén en las mejores condiciones posibles".

Eliana defiende que limpiar habitaciones de hotel requiere profesionalidad, una profesionalidad que no está bien pagada: "No nos pagan bien como debería ser, hay mucha carga de trabajo. A día de hoy no esta bien reconocido este trabajo".

Esta camarera de piso es titulada en Trabajo Social y trabajó en Colombia en una entidad de protección de menores. En España también trabajó de lo suyo, como educadora en pisos de menores de la Diputación de Guipúzcoa. En el sector de la restauración comenzó en un hotel en el Pirineo aragonés y luego llegó a San Sebastián. Eliana denuncia en una conversación con Àngels Barceló las dificultades con las que se encuentran en este sector: "La mayoría de hoteles externalizan sus servicios en empresas que no tienen en cuenta el convenio de alojamientos de Guipúzcoa y no nos pagan lo que corresponde al convenio".

Si ya de por sí el sector está como está, desde hace un año se suma la pandemia, que ha castigado duramente al sector hostelero: "De marzo a julio de 2020 he estado sin trabajar, de ERTE; de julio a septiembre retomamos, y a partir de noviembre, de vuelta al ERTE". Esta situación hace del día a día de Eliana un problema: "Cuesta llegar a fin de mes. Si antes con el salario completo costaba llegar... vivo con mi hija de 9 años, y tengo ganas de volver a la normalidad para poder tener acceso a cosas que hoy no tengo por mus bajos ingresos".

Eliana pudo trabajar en una residencia de ancianos pero le pudo más el miedo a contagiarse de COVID: "Si enfermo yo quién cuida de mi hija", explica en la SER.

De cara al día de la mujer quiere reivindicar que la mujer debe luchar por sus derechos: "Somos un pilar clave".