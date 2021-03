La polémica del día

Pues sentimos repetirnos, pero años después volvemos a preguntar a la RAE qué tiene el Premio Óscar que no tenga el Goya. Porque “óscar”, tanto para definir los galardones de Hollywood como sus estatuillas, es palabra que está en el DLE, como lo está el “nobel” que entrega la Academia sueca. Pero con los Goya, al parecer, nuestra RAE se hace la sueca. Ya ni nos atrevemos a reclamar hueco para biznagas, conchas, espigas o feroces, palabras que están y solo necesitarían una nueva acepción. Pero a ver si vamos abriendo camino.

A estas alturas, 35 años después, no podemos pensar que se trate de un olvido. Tampoco estamos ante una institución inmovilista, aunque a veces lo parezca. Cada año nos sorprenden con cientos de nuevas palabras o acepciones o enmiendas. Ni creemos que sea insensible al mundo del cine. En el diccionario se cruzan la claqueta, el casting, el wéstern y el travelín con berlanguianos y buñuelianos. Así que solo cabe pensar que se trate de un capricho, no de Goya, sino de la RAE. Pero nosotros seguiremos insistiendo para que goya, que está en el DLE, no sea solo un “sabelotodo” en Nicaragua o una “resaca” en El Salvador.