Las agencias de grandes viajes de nieve están de brazos cruzados

Esta temporada está siendo desastrosa para todo el sector de la nieve. Y esta semana nos hemos parado en el sector de los grandes touroperadores que están literalmente parados." La situación de los grandes viajes en el mundo del esquí es un desastre total. Francia no ha abierto las estaciones, Italia tampoco, Japón esta cerrado y Suiza está solo abierta para los de allí y a los españoles, cuando viajamos, nos piden una cuarentena de 10 días. Este año es un desastre", nos dice Eduardo Ruiz, especialista en grandes viajes de nieve. "En Europa la única esperanza es Suiza si permite esquiar en las estaciones que tienen glaciar en verano porque aunque las estaciones francesas están dispuestas a abrir ya han dicho que no lo harán porque no les compensa. Ahora la esperanza también para nosotros son las vacunas que si todo va bien van a permitir que se pueda esquiar la temporada que viene con toda normalidad" .

En España solo había dos grandes touroperadores. El resto eran pequeñas agencias que están intentando sobrevivir. De cara al año que viene nadie sabe lo que va a pasar. " Los precios de cara al año que viene nadie sabe por donde van a ir. Hay quien dice que van a bajar para atraer a los aficionados pero también hay quien piensa que los precios van a subir para resarcirse de las pérdidas de éste", nos dice Eduardo Ruiz. Las reservas en estaciones americanas, japonesas, en Canadá, Suiza o Austria se hacen en junio o julio pero las estaciones van a esperar a mover ficha hasta que los índices de contagio sean mínimos. "El problema en el sector de la nieve es que las estaciones están cerradas. No se puede hacer nada y las agencias especializadas de nieve están de brazos cruzados"