Cuando el profesor nos explicó que había dos tipos de árboles, sin pensarlo dos veces me hice de los de hoja caduca. La hoja perenne ni siquiera se entendía lo que significaba. Demasiadas enes en perenne. Con lo que cuestan dos enes, me hago una eñe. La nieve por lo menos era perpetua, bastaba con ver la foto del Pico Veleta, en Sierra Nevada. Mi madre, que hoy cumple 86 años, y ya le han puesto la primera mitad de la vacuna (todo en la vida lo ha tenido que hacer a plazos), me hablaba de Sierra Nevada como de un sitio mágico, al que ella tampoco había ido; pero era su tierra. Luego iríamos una vez desde Barcelona, en el 127 de mi padre. En aquellos días, cuando un obrero miraba la nieve, la miraba sin esquíes y con las manos en los bolsillos. Lo que más me sorprendió de la excursión es que coger la nieve fuese gratis. Por dentro de los árboles de hoja caduca subía Jorge Manrique, y corrían así los ríos que llegan a la mar. Cada ola que llegaba a la playa de San Adrián del Besós era la hoja de un océano caducifolio. Jorge Manrique se había convertido en un grabado, impreso en la esquina de un libro. También leían su poema en la tele. Sólo el principio, pues era muy largo. Tuvieron que pasar montones de hojas y de olas, para que me enterase de que recordar (recuerde el alma dormida) en castellano antiguo significaba despertar. Luego venía lo de avive el seso, y así entendía yo que era esto lo único que me podía salvar, que nos podía salvar a todos. Todo está en los libros, o eso decían por televisión. Con Jorge Manrique, el seso se avivaba contemplando. Contemplar la imagen de Sierra Nevada en un folleto del Ministerio de Turismo. La tinta azul de aquella foto se pegaba en los dedos como si el cielo quisiera escapar del orden establecido. Ser perpetuo es de pobres.