Una banda sonora para Irlanda del Norte, el punto débil del Brexit

Todo el mundo habla de El Madrileño. En el nuevo disco de C. Tangana hay hasta 15 colaboraciones, parece casi un disco de duetos. Hay incluso una referencia a Pepe Blanco, cantante de copla ya desaparecido del que se incluye un fragmento de entrevista con Lauren Postigo. Desde la copla, el amigo de Pino conecta con el “With or Without You” de U2, banda de quien también versiona One.

Esa canción se usó en una de las campañas sociales que de forma habitual ha apoyado Bono, un reconocido activista. Sus comentarios antes de interpretar “Sunday Bloody Sunday” durante un concierto en Estados Unidos justo después de un atentado del IRA, le convirtieron en objetivo de las amenazas de la banda.

El conflicto de Irlanda del Norte ha vuelto a ser noticia esta semana porque grupos paramilitares lealistas, partidarios de seguir vinculados a Reino Unido, han mandado una carta a Boris Johnson y al Primer ministro de Irlanda anunciando que retiran su apoyo al acuerdo de Viernes Santo de 1998, que sirvió para pacificar la zona. Exigen que rompa el protocolo acordado para la frontera en Gran Bretaña e Irlanda del Norte dentro del acuerdo del Brexit.

El éxito de U2 no se entiende sin el apoyo que les dio Chris Blackwell, fundador de Island REcords, la única compañía de discos que en 1980 apostó por los irlandeses. Antes de eso, había sido también un apoyo fundamental para The Wailers, la histórica banda de reggae que Bob Marley fundó con Pete Tosh y con su amigo de la infancia Bunny Wailer, fallecido esta semana. En A Vivir le rendimos homenaje con “Fighting against conviction”, una de las canciones imprescindibles de su primer disco en solitario