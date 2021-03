¿Sabes lo cabrón que puedes llegar a ser?

EUDE es un rapero conocido por haber llegado a la final de la Red Bull Batalla de los Gallos Nacional en el 2013. En estos eventos dos raperos enfrentados tienen que dejar el uno al otro por el suelo con las palabras. “Aunque llevas algunos pensamientos preparados, la rima no se lleva pensada, se improvisa y siempre sale”

Escribió el libro durante la pandemia. Empezó a preguntar a sus seguidores de Instagram cuestiones comprometidas ¿Te gustaría ser inmortal? ¿Serías capaz de matar a alguien si no hubiera ninguna represalia? ¿Eres feliz? ¿Probarías carne humana? ¿Usarías una aplicación que te dice cuándo y cómo será tu muerte?...y decidió recopilarlas en un libro. Nos indica que no son cuestiones filosóficas, recuerda a sus profesores de filosofía como seres extraños, solo pretende “desnudar a las personas”.

En el libro se hace una recopilación de palabras nunca oídas, ESCOPAESTESIA, JAYUS, TOSKÁ, TORSCHLUSSPANIK, GOOGLEGÄNGER, palabras únicas de varios idiomas que ha ido aprendiendo y otras que directamente el autor se inventa como MONLLEAR que describe la adicción por Internet.

Eude se mete con todas las generaciones. Nos cuenta las ventajas de la vejez para perder el miedo a morir (desaparecen las migrañas y las alergias, no hay estrés, tienes menos exigencias laborales, tienes más tiempo, ahorras con los descuentos de la 3ª edad y los nietos te van a querer) y se refiere a los adolescentes como una generación “menos inteligente porque no lo quieren ser, son más vagos”, la generación de los sobrepasados por internet. Cree que los adolescentes han perdido los alicientes por aprender, no investigan pues con el móvil e Internet tienen respuestas rápidas.

¿Quieres saber lo cabrón que puedes llegar a ser? Lee el libro de EUDE para ser consciente de tu realidad, conocerte mejor a ti mismo y a la gente que te rodea. “Conocerse es el mejor método para quererse”.