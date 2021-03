Courtois: "Me siento más apreciado en España que en mi país"

Thibaut Courtois reconoció en una entrevista con HLN en Bélgica que no se siente valorado por la afición de su país. El portero del Real Madrid ha explicado que tras su notable rendimiento en el Atlético de Madrid recibió el premio al Deportista del Año, pero después parece que su carrera deportiva "se ha vuelto normal". "Pienso y me siento más apreciado en España o incluso fuera de España que en Bélgica", aseguró.

"Tuve tres años fantásticos en el Atlético, recibí elogios de toda Bélgica. Me convertí en Deportista del Año y pensé que estaba bien. Hoy tengo la sensación de que todo lo que hago se ha vuelto normal. Mi actuación en ese partido contra el Valladolid, creo, pareció que no había existido. Parece que seguir jugando a un alto nivel en el club más grande del mundo ya no vale la pena", señaló en HLN.

Decisivo para el Madrid

Courtois quiso recordar que el Real Madrid ganó la Supercopa en 2020 gracias a una "parada decisiva" en los penaltis. El portero belga cargó contra el criterio de los analistas de su país: "Luego leo que dicen que el trofeo al mejor belga se lo merece Lukaku porque siempre ha estado con la selección. No fui a Dinamarca en septiembre porque simplemente venía de vacaciones y pensé que necesitaba una buena preparación".