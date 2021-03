Mario Casas asiste a los Goya desde casa y todos se fijan en lo que lleva en los pies

La 35 edición de los Premios Goya está dejando imágenes históricas. Al celebrarse en plena pandemia de coronavirus, muchos no han podido asistir presencialmente al Teatro del Soho de Málaga y disfrutan de la alfombra roja y la gala de forma telemática. Mario Casas ha conectado en directo desde su casa con los periodistas con el esmoquin ya puesto, aunque sin corbata.

Sin embargo, los espectadores no solo se han fijado en el escenario del actor, sino que no han pasado desapercibido lo que llevaba en los pies. Casas ya había hecho spoiler a través de las stories de su Instagram, que presumía de sus zapatillas antes de comenzar la gala. Con traje y zapatillas de estar por casa. Pero no unas cualquiera: unas zapatillas de Batman.

"Esto es el look de hoy de los Goya y voy a ir así esta noche. I’m Batman", ha comentado el actor mientras mostraba al mundo su calzado. En respuestas a los periodistas, ha reconocido estar muy emocionado y agradecido por su nominación a mejor actor por la película No matarás. "Creo que tiene que ver con eso y con estar en constante proceso de mejorar", ha señalado.

Yo cada vez que veo a Mario Casas en los #Goya2021 pic.twitter.com/9QXiKMKN0T — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) March 6, 2021

Quien nos iba a decir que algún día se iba a poder recibir un Goya en pantuflas #Goya2021 Mario Casas pic.twitter.com/jlvvUR8aIZ — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) March 6, 2021

Si Mario Casas puede optar a un Goya por mejor actor protagonista, yo puedo aspirar a todos mis sueños. — 🐧 (@MulletsOriginal) March 6, 2021

Asimismo, ha considerado que se ha valorado un trabajo conjunto de los últimos años, en el que ha hecho personajes muy diferentes, como éste pero también El fotógrafo de Matthausen o El practicante.

Por su parte, Milena Smit, compañera de reparto de Casas, acudía a los Goya desde una habitación de hotel, junto a Fernando Valdivielso, también nominado por la misma película al Goya al mejor actor revelación. Smit tampoco ha pasado desapercibida al lucir unos pequeños tatuajes en el rostro, un maquillaje arriesgado, pero muy favorecedor.

La actriz ha comentado que siente "un gran peso" por haber sido elegida por Pedro Almodóvar para ser una de las protagonistas de su próxima película, pero también ha dicho estar "muy contenta e ilusionada", y con ganas de empezar a rodar.