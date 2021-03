El Ministerio de Consumo apuesta por el Nutri-Score

Simplificar el etiquetado de los alimentos es el objetivo que se ha marcado el Ministerio de Consumo, y por eso ha apostado por Nutri-Score. Es un nuevo sistema de etiquetado frontal que clasifica los alimentos en más o menos saludables, según un algoritmo. Una vez se han visto los ingredientes y las cantidades en las que aparecen, se meten dentro del algoritmo y da como resultado un número que lo clasificará en una de las 5 letras en las que se divide según lo saludable que sea. La categoría A, en color verde, representa la más saludable y la E, en rojo, la menos saludable. La cantidad de fruta, verdura, legumbres o fibra que contenga un alimento puntuará positivo, mientras que la cantidad de grasas, calorías, azúcares o sal puntuará negativo.

El Nutri-Score es uno de los varios sistemas de etiquetado frontal que existen. Actualmente, en la Unión Europea se utilizan, además de esta, otras maneras de simplificar el etiquetado y Rafael Pico, presidente de la Asociación de la Industria, Comercio y Exportación del Aceite de Oliva, considera que “la Unión Europea tiene que armonizar todos estos sistemas, porque no tiene sentido que cada país dé la información al consumidor de una manera distinta”.

Este sistema, puede ayudar al objetivo que se ha marcado el Ministerio de Consumo de simplificar el etiquetado, pero, como toda simplificación puede llevar a algunos errores. De eso se queja precisamente, Pico: “Los algoritmos utilizados para la clasificación no tienen en cuenta otras propiedades demostradas del aceite y además, dentro de las grasas, el aceite, es el más saludable de todos”. Los expertos, de hecho, inciden en que Nutri-Score solo sirve para comparar alimentos de la misma categoría. Así, el aceite de oliva, que tiene una C, está peor clasificado que unas lentejas, que tienen una A, pero comparado con otras grasas, como la mantequilla, que está clasificada con la E, sale mejor parado.

Pero basarse solo en la composición y no en el valor nutricional que aportan los alimentos permite a parte de la industria mejorar la puntuación en Nutri-Score de sus productos sin mejorar la calidad del producto. Esto es algo que denuncian varios nutricionistas, como José Cano: “Se puede rebajar la cantidad de grasa de un producto, pero si esa grasa es de palma, por ejemplo, no es saludable. De esta manera, el producto, es probable que mejore la categoría en Nutri-Score, dando la idea de que es más saludable, cuando en realidad no es así”.

Sin embargo, Francisco Tinahones, presidente de la Sociedad Española de Obesidad, afirma que la implantación del Nutri-Score es una buena idea. “Hay estudios que demuestran que en los lugares en los que ya está funcionando, los consumidores eligen productos más saludables”, defiende. Respecto a la polémica con el aceite de oliva, Tinahones reconoce que Nutri-Score tiene que pasar por un proceso de adaptación, como ya hizo en Francia, donde se originó.

En lo que están de acuerdo muchos expertos es que es una buena idea, pero falta mejorarla e inciden en que lo fundamental es formar al consumidor en esta herramienta. “Todo pasa por una buena educación nutricional. Si la gente conoce en qué consiste una alimentación saludable, le permitirá saber escoger mejor los productos a lo largo plazo”, señala Cano. A lo que Enrico Frabetti, director de Política Alimentaria, Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas añade: “El consumidor tiene que saber que alimentarse solo de productos etiquetados en verde no significa que me esté alimentando de una manera equilibrada”.