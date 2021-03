Francisco y Ali al-Sistani: reunión histórica de un viaje a Irak postergado desde el papado de Juan Pablo II

Todo viaje papal está lleno de matices y símbolos que nos ayudan a interpretar las implicaciones geopolíticas de las giras del jefe de la Iglesia Católica. El acto central de la segunda jornada de las tres que dura la histórica visita del papa a Irak, postergada durante décadas por los predecesores de Francisco, resume la intención del Vaticano: lanzar un mensaje de coexistencia entre religiones a la vez que se reconoce implícitamente que el ayatolá iraquí es el principal interlocutor del islam chií, por encima del todopoderoso líder supremo iraní Alí Jamenei. Este es el acto central del viaje, y el músculo que justifica su visita: una reunión de 40 minutos entre el jefe de la Iglesia Católica y el gran ayatolá Ali al-Sistani, uno de los clérigos chiíes más influyentes en el mundo islámico y de enorme poder político y moral en Irak desde la invasión estadounidense de 2003.

La reunión y su implicación geopolítica

La cita se celebra en la ciudad más sagrada del país; Nayaf: el lugar donde está enterrado el cuarto califa del Islam, Alí Abu Talib, primo y yerno de Mahoma y máxima figura para los chiíes, quienes lo reconocen como el legítimo sucesor de Mahoma. Un reconocimiento que explica la división entre las ramas suniita, chiita y jariyita. Así que el hecho de que Francisco se reúna con Alí Abu Talib puede leerse como un gesto, un acercamiento entre el máximo líder de la iglesia católica y el máximo líder de los chiíes en Irak. Pero el reconocimiento implícito de Talib como interlocutor de los chiíes con el cristianismo deja una segunda lectura: para el Vaticano, el poder del ayatolá Alí Abu Talib está por encima del poder del también ayatolá chií Alí Jamenei; líder supremo de Irán. Al menos para la Iglesia Católica. “Un sector iraquí lo entiendo así porque el papa ha ido para apoyar al gobierno iraquí, aunque creo que hay un sector mucho más amplio de Irak que rechaza esta lectura”, explica Waleed Saleh Alkhalifa, arabista de origen iraquí y profesor de Estudios Islámicos en la Universidad Autónoma. “porque hay muchos jóvenes que están saliendo a la calle para protestar contra el gobierno. Irak es un país roto y destruido, y el papa debería tener muy calculado todo esto; no debería dar una imagen de blanqueo al gobierno del país”.

Al-Sistani, de 90 años, ha sido un contrapeso constante en la influencia de Irán en el mundo chií. Y el anuncio de la reunión ha intensificado las largas rivalidades entre los chiíes de Nayaf y los de la ciudad iraní de Qom, ciudad santa para los chiitas. Pero, más allá del reconocimiento implícito de la superioridad de Al-Sistani, esta reunión puede leerse también como el acercamiento de la Iglesia Católica a la rama chiita un año después de hacerlo con la rama suní. El papa firmó un histórico documento en Abu Dabi en 2019 junto al Gran Imam Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb; el Documento sobre la Fraternidad Humana. Un texto que se firmó como colofón al viaje del papa a Emiratos Árabes y que invitaba a la reconciliación y a la fraternidad de todas las religiones. Pero el abrazo a la rama chiita en Irak tiene también una enorme lectura política. Porque los chiís representan a las clases más populares del país frente a los suníes. Y porque los suníes estuvieron al mando del país bajo los gobiernos de Sadam Hussein. Y porque es la rama suní, en su vertiente más radical, la del Estado Islámico, la que ha perseguido en los últimos años a las minorías cristianas en la zona.

La minoría cristiana en Irak

En Irak, un país de 39 millones de habitantes, hay alrededor de 500.000 cristianos. Antes de la invasión de Estados Unidos en 2003 había algo más de 1,2 millones. A pesar de que hay comunidades cristianas desde el siglo V, hoy son una minoría que ha estado perseguida durante la ocupación de la ciudad de Mosul por el autodenominado Estado Islámico. Una invasión que obligó a la huida de más de 150.000 cristianos hasta el Kurdistán irakí. El papa visitará la catedral de Mosul, que se convirtió en un campo de entrenamiento del EI tras la ocupación. Todas las autoridades políticas iraquís que han hablado sobre la visita del papa, como el primer ministro Mustafa al-Kadhini, han subrayado que "Irak no es Irak sin cristianos". Las autoridades religiosas confían que el papa pronuncie "palabras fuertes" contra la exterminación de las minorías, porque, como afirma Najeeb Micheel, obispo de Mosul, "Irak es un mosaico de mil colores que no se aguanta si sus piezas no están ensambladas”.