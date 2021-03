The Cure y las distintas aristas del amor

Algunas bandas, muy pocas, tienen carreras perfectas repletas de coherencia, sentido y un valor artístico que muy pocas alcanzan. The Cure es una de ellas.

En 1987 la banda inglesa sentía la necesidad de dar un paso al frente tras el buen resultado de su anterior trabajo. Ese paso fue construido a base de besos, con Kiss Me Kiss Me Kiss Me el grupo de Robert Smith rompió todas las barreras de un 1987 muy musical que marcaría el rumbo de sus siguientes años.

Con su séptimo trabajo de estudio, The Cure consiguieron abrir las puertas del mercado estadounidense vendiendo un millón de copias de este disco doble de 18 canciones que muestran las relaciones amorosas desde distintos puntos de vista.

“La razón por la que este disco es tan diverso es porque ha habido aportaciones de los cinco, que es algo que nunca había pasado”, señala Smith es una entrevista. El cambio en la forma de trabajar marcó el inicio de una época dorada para The Cure a nivel comercial consagrándolos como uno de los grandes grupos de la historia alcanzando a un gran público.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar esta joya de The Cure junto al periodista Yahvé de la Cavada y con el reportaje de Lucía Taboada.